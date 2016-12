Class One Romanian Grand Prix, gata de start

Cel mai spectaculos eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat la sfîrşitul acestei săptămîni, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, porneşte astăzi la drum în mod oficial. După cîteva zile în care şi-au reglat motoarele şi au efectuat primele teste pe apă, echipele participante susţin azi, începînd cu ora 14.00, antrenamentele oficiale, timp de două ore. De la ora 18.00, ambarcaţiunile prezente la Class One Romanian Grand Prix vor participa la tradiţionala paradă de pe străzile oraşului Constanţa, urmată de prezentarea participanţilor pe scena instalată în Piaţeta Cazino din staţiunea Mamaia.

Debutantă în Class One World Powerboat Championship, echipa Maritimo Australia, surpriza actualului sezon, a ieşit pe apă şi ieri dimineaţă, după ce miercuri efectuase primele teste la Mamaia. Echipa de la Antipozi a fost de această dată în formulă completă, pilotul Giorgio Manuzzi sosind în cursul nopţii de miercuri spre joi la Constanţa. “Totul a fost perfect, motoarele sînt deja reglate şi aşteptăm cu nerăbdare cursele din acest week-end”, a spus Ann-Marie Cook, team-managerul celor de la Maritimo. Cîteva ore mai tîrziu, echipajul ambarcaţiunii Maritimo 11, format din Tom Barry-Cotter şi Pal Virik Nilsen, a făcut un schimb de experienţă cu pilotul român de raliuri Alex Filip. Mai întîi, Filip s-a urcat în ambarcaţiunea oficială Nor-Tech, pilotată de Barry-Cotter, dar, după două tururi de circuit, s-au schimbat rolurile, românul trecînd la “timonă”. Chiar dacă s-a aflat la prima experienţă de acest gen, Filip s-a descurcat bine, atingînd viteze de peste 100 de mile pe oră. “A fost o experienţă unică. Mai întîi, Tom mi-a arătat cum se conduce, apoi am preluat eu comanda. A fost prima oară cînd fac aşa ceva şi am încercat să fiu eficient şi să ţin bine de volan, dar nu mi-a reuşit tot timpul. A fost ciudat, pentru că nu aveam controlul şi nu existau pedale. Oricum, pentru mine a fost o onoare să merg în aceeaşi ambarcaţiune cu un pilot din Class One”, a spus Filip. “S-a descurcat bine, a fost chiar natural în multe momente, în special în curbe. Dacă ar face cîteva antrenamente, cred că s-ar descurca destul de bine în această postură”, a adăugat Barry-Cotter. O jumătate de oră mai tîrziu, a fost rîndul românului să le împărtăşească oaspeţilor emoţiile unui raliu pe teren accidentat, făcînd cîteva ture cu maşina sa de raliuri, Citroen. Australienii s-au arătat încîntaţi de senzaţiile trăite din postura de pasageri, dar nu au trecut în spatele volanului. “A fost fantastic. Sînt unele asemănări între Class One şi raliuri, în special felul în care negociezi curbele, dar şi o mare deosebire: pe apă nu poţi să ieşi în decor”, a explicat Barry-Cotter.

Australienii şi-au încheiat ziua la Orange shop Constanţa, unde au dat autografe şi s-au fotografiat cu fanii Class One. Printre aceştia s-au numărat şi membrii echipajului navei şcoală a Marinei Militare Italiene, “Amerigo Vespucci”, aflată în vizită la Constanţa. “Din păcate, noi plecăm sîmbătă şi nu vom putea vedea cursa, dar poate mergem la antrenamente, mai ales că sînt şi două echipe italiene”, a spus unul dintre aceştia.

Accesul spectatorilor la antrenamentele oficiale de astăzi, dar şi la cursele de sîmbătă şi duminică, este gratuit, show-ul oferit de ambarcaţiunile Class One putînd fi urmărit de pe ambele maluri ale Lacului Siutghiol. În plus, în apropierea pontonului amenajat în “inima” Cartierului General de pe malul lacului, în dreptul Hotelului “Rex”, a fost construită o tribună specială pentru cei care vor cumpăra bilete VIP.

Măsuri speciale de siguranţă

În aşteptarea unui număr mare de turişti, dar şi de constănţeni, care vor sosi pe malurile Lacului Siutghiol pentru a urmări cursele programate la sfîrşitul acestei săptămîni la Class One Romanian Grand Prix, organizatorii au luat măsuri speciale pentru asigurarea ordinii publice. Astfel, pe durata întrecerilor, aproximativ 70 de jandarmi din Gruparea Mobilă “Tomis” vor asigura ordinea şi siguranţa publică. Ei vor acţiona în principal, pentru protecţia organizatorilor, asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfăşurării activităţilor, în punctele de start, sosire şi la festivităţile de premiere, interzicerea accesului publicului în punctele de start, sosire şi în alte zone interzise şi prevenirea şi combaterea oricăror fapte care aduc atingere normelor de convieţuire socială. “Dispozitivele de ordine vor fi formate din echipe de patrulare pedestră şi auto, precum şi echipe de intervenţie mobile”, a anunţat lt. col. Sorin Mustăţea, purtătorul de cuvînt al Grupării Mobile de Jandarmi “Tomis.

De asemenea, din această dimineaţă intră în vigoare culoarul unic de urgenţă, amplasat pe mijlocul Bulevardului Mamaia, de la intrarea în staţiune pînă în dreptul Hotelului “Rex”. Totodată, cei care vor veni cu maşini personale nu vor avea voie să parcheze pe bulevard între “Cazino” şi Hotelul “Rex”, orice autoturism lăsat în această zonă urmînd să fie ridicat.