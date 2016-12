Claudia Cream deschide concertul susţinut de Anastacia în România

Claudia Cream va susţine un recital în deschiderea concertului pe care Anastacia îl are programat în capitală, la Sala Polivalentă, pe 1 septembrie, potrivit organizatorilor evenimentului, Media Services Events. „Sînt fana ei încă de cînd eram copil. Se pare că visele se transformă în realitate, dacă crezi cu adevărat în ele. O să pregătesc un show pe măsura acestui concert\", a spus Claudia.

Artista a fost selectată de către Anastacia, avînd drept avantaje evidente colaborările cu nume sonore din industria muzicală internaţională. „Fat Joe, Fatman Scoop, Ja Rule şi Scott Storch mi-o recomandă pe Claudia Cream. Mă bucur să am un artist autohton, ce reuşeşte să facă muzică într-un mod evident profesionist, în deschiderea concertului din Bucureşti\", spune starul.

Biletele pentru concert, cu preţuri cuprinse între 100 şi 400 de lei, s-au pus în vînzare în reţeaua Diverta, Magazinul Muzica, Sala Palatului şi online, pe bilete.ro, blt.ro, ticketpoint.ro.

Starul pop-rock Anastacia, cunoscută pentru piese precum „I\'m Outta Love\", „Paid My Dues\" şi „Sick and Tired\", a inclus România în turneul său european de promovare a celui mai recent album, „Heavy Rotation\", care mai include show-uri la Moscova, Madrid, Valencia, Taormina, Londra, Amsterdam etc.

Anastacia Lyn Newkirk s-a născut în Chicago, în septembrie 1968, dar s-a mutat la New York în adolescenţă, împreună cu mama, sora şi fratele său, imediat după divorţul părinţilor. Fiind diagnosticată cu boala Crohn, Anastacia nu a renunţat la visul său de a deveni dansatoare, avînd apariţii frecvente în emisiunea Club MTV şi dansînd în videoclipurile Salt-n-Pepa. Prezentîndu-şi vocea guturală, inconfundabilă, în cadrul MTV Talent Show, în 1999, ea a semnat un contract cu casa de discuri Epic, un an mai tîrziu debutînd cu albumul „Not That Kind\". Primul extras pe single, „I’m Outta Love\", o propulsează pe Anastacia în rîndul starurilor în Europa, Asia şi Australia, următorul său album, „Freak of Nature\", livrînd acelaşi mix de beat-uri dance şi pop extraordinare.

În 2003, totul se schimbă pentru artistă. Descoperirea unui nodul la sân i-a dat viaţa peste cap, fiind diagnosticată cu cancer. Povestea a apărut imediat în presă, chiar înainte ca artista să aibă timp să-şi anunţe prietenii. Din fericire, Anastacia a răspuns bine la chimioterapie, astfel încît, în iunie 2003, artista a aflat că a cîştigat lupta împotriva cancerului. Avînd această experienţă, Anastacia a continuat să susţină campanii sociale în care să explice beneficiile evidente pe care le poate avea o diagnosticare timpurie a cancerului şi a strîns sume considerabile de bani pentru a susţine lupta împotriva acestei maladii.