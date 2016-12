Claudiu Bleonţ, pe urmele „bunicilor porno” Iurie Darie şi Anca Pandrea

Cunoscutul actor Claudiu Bleonţ a recurs la vulgaritate pentru a demonstra criza de valori şi de profesionalism cu care se confruntă multe din redacţiile din România. În timpul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o, joi, la Arad, pentru promovarea piesei „Căutându-l pe Shakespeare prin Richard al III-lea\", acesta şi-a dat jos chiloţii în faţa reprezentanţilor mass-media. „V-am şocat sau am fost sincer?\", a întrebat acesta audienţa derutată de un astfel de gest anormal. Artistul şi-a expus organul genital în timp ce povestea despre starea de spirit pe care o are la vârsta actuală, afirmând că nu îi este jenă că o are „aşa de mică\" şi a adăugat că trăieşte într-o „ţară de farsei\".

„A fost un gest total şi liber, cu care fac şi teatru\", a menţionat Claudiu Bleonţ, catalogându-şi fapta prin termenul „poker all in\" (n.r. expresie folosită la jocurile de noroc, ce desemnează parierea întregii sume disponibile la o singură rundă). „Lumea este şocată de gestul meu şi uită că eu sunt în turneu prin ţară cu „Richard al III-lea”\", a declarat artistul. Spectacolul „Căutându-l pe Shakespeare prin Richard al III-lea\" urmează să fie jucat şi la Constanţa, la începutul lunii aprilie.

Şocat de gestul talentatului actor, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa - locul unde va fi prezentată, în curând, piesa amintită - Gheorghe Ungureanu, a declarat, amuzat, că îl va ruga pe Bleonţ să poarte armură medievală la o eventuală conferinţă de presă ţinută aici. Acesta a precizat, însă, că publicul constănţean ştie să-şi aprecieze valorile şi nu va fi cazul de gesturi extreme din partea niciunui actor pentru a mediatiza spectacolul.

Claudiu Bleonţ nu este primul actor de calibru care apelează la mijloace triviale pentru a reţine atenţia jurnaliştilor. Foarte apreciat pentru cariera sa artistică, Iurie Darie a vrut, probabil, anul trecut, să-şi bată joc de show-biz-ul autohton, după ce, alături de Anca Pandrea, soţia sa, a apărut dezbrăcat în paginile unui cotidian. Cei doi anunţau, atunci, că sunt dispuşi să-şi caute celebritatea în filme pentru adulţi. Presa „mondenă” autohtonă a poreclit imediat vârstincul cuplu drept…”bunicii porno”.