Claudiu Niculescu, numit antrenor la FC Voluntari

Claudiu Niculescu, în vârstă de 40 de ani, a devenit, luni, noul antrenor al formaţiei FC Voluntari, pentru care a semnat un contract valabil până în vara anului 2018.

"Mă bucur că am ajuns într-un final antrenor la această echipă, pentru că au mai fost discuții în trecut. A fost a patra încercare, tot discutăm de trei ani încoace. Am un obiectiv clar începând din vară. În sezonul viitor vreau să intrăm în play-off", a declarat Claudiu Niculescu la prezentarea oficială.

Fostul atacant a mărturisit că înainte să semneze cu FC Voluntari a mai fost contactat şi de alte echipe din Liga 1 şi a precizat că în viitor îşi doreşte să o pregătească pe Dinamo.

"Am mai avut oferte, chiar acum două săptămâni, am avut și în iarnă. Am avut oferte de la Târgu Mureș, de la Pandurii, dar le-am refuzat. Îmi doresc ca pe viitor să antrenez Dinamo. Poate acum nu e momentul meu, poate nu e vremea mea. Vom vedea, peste un an sau peste doi ani, poate voi antrena clubul meu de suflet" , a adăugat Niculescu.

Niculescu îl înlocuieşte pe Dinu Todoran pe banca tehnică a ilfovenilor, după ce fostul mijlocaş central, care a fost numit în funcţia antrenor principal după demiterea lui Florin Marin, nu a reuşit să redreseze formaţia în cele trei meciuri din play-out.

De-a lungul carierei, Niculescu a mai antrenat Universitatea Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea şi CS Mioveni, însă singura experienţă în Liga 1 a fost cea de pe banca clujenilor, din sezonul 2012-2013.