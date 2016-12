Claudiu Palaz, noul prefect al Constanţei

Nici nu s-a uscat bine cerneala pusă de Traian Băsescu pe decretele de revocare din funcţiile de miniştri deţinute de PSD, că democraţii au şi început să taie în carne vie în teritoriu. Rămaşi singuri în Guvern, miniştrii PD-L deţin cîte două portofolii, situaţie care este fără precedent în România. Boc şi compania s-au grăbit să semneze, urgent, pe genunchi, ordinele de schimbare a prefecţilor şi subprefecţilor. La mai puţin de 24 de ore după ce social democraţii părăseau in corpore Guvernul, primul ministrul Emil Boc, şi noul interimar de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, au semnat hotărîrile de Guvern prin care erau schimbaţi din funcţie, pe principiul mobilităţii, toţi prefecţii social democraţi. Printre primi înlocuiţi a fost prefectul de Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu, care a fost înlocuit din funcţie cu fostul subprefect, Claudiu Palaz. Acesta a depus, vineri, jurămîntul de învestitură în funcţia de prefect al judeţului Constanţa, în prezenţa ministrului Turismului şi, totodată, ministru interimar al Mediului, Elena Udrea, dar şi a reprezentanţilor PD-L Constanţa. Elena Udrea a citit, la începutul ceremoniei, hotărîrile de Guvern prin care a fost schimbat din funcţie fostul prefect, Tit-Liviu Brăiloiu, şi prin care a fost numit în această funcţie Claudiu Palaz. În discursul său, ministrul Turismului a spus că speră ca noul prefect să se înţeleagă cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, cu primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre şi cu ceilalţi primari din judeţ cel puţin la fel de bine cum ea s-a înţeles cu fostul prefect. „Dincolo de interesele şi disputele politice fireşti în orice democraţie, cred că trebuie să punem interesul constănţenilor, mai presus decît orice. Ca ministru al Turismului şi, mai nou, al Mediului, am înţeles că pentru a rezolva problemele turismului de litoral şi care ţin de mediu, este nevoie de parteneriat între autorităţile centrale şi locale. Sper să am un bun parteneriat şi mă bazez pe spijinul tuturor pentru a dezvolta proiectele pentru acest judeţ: strategia de dezvoltare a sudului litoralului, împiedicarea eroziunii costiere, construirea unui ponton la Mamaia, de unde vor pleca turişti spre Delta Dunării”, a spus Elena Udrea.

Udrea sprijină proiectele turistice ale Constanţei

Ministrul a mai spus că, în calitate şi de ministru al Mediului, va sprijini proiectul şoselei de coastă şi a precizat că regretă ceea ce s-a întîmplat la Senat unde colegii săi de la PD-L s-au opus acestui proiect „important pentru turismul de litoral”. „Proiectul şoselei de coastă va avea sprijinul meu în Camera Deputaţilor şi ca ministru al Mediului, dar şi ca ministru al Turismului”, a adăugat Udrea. Ministrul Turismului şi al Mediului a mai spus că dubla sa calitate o va ajuta să aplice mai uşor proiecte pentru litoral care ţin de plaje sau de eroziunea costieră. Elena Udrea i-a cerut noului reprezentant al Guvernului în teritoriu să pregătească alegerile prezidenţiale cu maximă atenţie pentru a înlătura orice suspiciune legată de fraudarea voturile. La rîndul său, proaspătul prefect al Constanţei, Claudiu Palaz a dat asigurări că principala prioritate o reprezintă organizarea alegerilor prezidenţiale, el considerînd că are o experienţă de mai bine de zece ani în administraţia publică. Claudiu Palaz a fost numit subprefect de Constanţa la începutul anului 2006. Fostul prefect al judeţului Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu, afirmase, joi, că va demisiona din funcţie.

Subprefecţii susţinuţi de PSD, schimbaţi sîmbătă

După schimbarea prefecţilor, Guvernul a urgentat procedurile şi de schimbare din funcţie, pînă la sfîrşitul acestei săptămîni, şi a subprefecţilor susţinuţi de PSD. Întrebat, la Cluj-Napoca, cînd va lua Guvernul o decizie în privinţa tuturor subprefecţilor PSD, premierul a răspuns: “Pînă mîine” (sîmbătă - n.r.). El a arătat că prefecţii şi subprefecţii PSD sînt schimbaţi din funcţie potrivit prevederilor legale şi prinicipiului mobilităţii înalţilor funcţionari publici. De asemenea, premierul Emil Boc a mai spus că se va trece şi la schimbarea directorilor de deconcentrate, susţinuţi de PSD. Informaţia a fost confirmată de Elena Udrea, care a spus, vineri: “Cred că atunci cînd un partid îşi asumă singur guvernarea, trebuie să aibă oameni lui ca să poată să-şi pună în aplicare programul de guvernare pentru care răspunde.