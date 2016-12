Claudiu Tusac s-a retras din cursa electorală

RETRAGERE Surpriză pe scena politică de la Mangalia, acolo unde reorganizarea alegerilor a rearanjat scena politică. Rezultatul slab obţinut la alegerile locale din 10 iunie, precum şi criticile, dar şi recomandările conducerii Organizaţiei judeţene a partidului l-au determinat pe social democratul Claudiu Tusac să se retragă din cursa electorală pentru Primăria Mangalia. Anunţul a fost făcut de Tusac, vineri seara, în cadrul unei conferinţe de presă. „Nu voi candida mai departe pentru funcţia de primar al municipiului Mangalia. Important acum este ca în Mangalia să realizăm USL, pentru a alunga din oraş cancerul portocaliu. Am luat decizia de a nu candida în urma unor discuţii îndelungate cu conducerea centrală şi locală a PSD. Radu Mazăre a fost unul dintre cei care m-a susţinut în a lua această decizie. Nu a fost o decizie uşoară şi ea a fost bine cântărită alături de colegii şi prietenii mei din PSD”, a spus Claudiu Tusac, care mai rămâne primar până după 24 iunie, când va fi ales noul edil al Mangaliei. În cântărirea acestei decizii a stat la bază şi rezultatul alegerilor din 10 iunie, când actualul primar, Claudiu Tusac, s-a clasat pe locul al treilea. „Am înţeles mesajul alegătorilor din 10 iunie. Am ieşit al treilea. Am luat peste 26% din voturi, ceea ce consider că este puţin pentru cât am făcut pentru oraş. Însă, sunt lucruri mai importante decât politica şi sunt unele lucruri mai importante decât Mihai Claudiu Tusac!”, a subliniat primarul.

SUSŢINERE PENTRU CRISTIAN RADU Tusac spune că, în continuare, doreşte întărirea alianţei USL pe plan local, care reprezintă o soluţie şi o alternativă la dezvoltarea sudului litoralului. „Mai important este ca Mangalia să aibă un viitor, să nu fie o insulă izolată. Mai important este ca în Mangalia să fie locuri de muncă, investiţii, turism, proiecte pentru oraş şi pentru cetăţenii săi”, a spus Tusac. El a adăugat că îl va susţine în cursa electorală la Primărie pe candidatul independent Cristian Radu, totodată Tusac îndemnându-şi alegătorii să voteze cu acesta la funcţia de primar şi cu PSD la Consiliul Local. „Dacă ştim sigur că Iorguş va face tot ce poate pentru a opri aceste proiecte, atunci ştim la fel de sigur că Radu Cristian, ca primar, alături de un viceprimar PSD, le vor continua, pentru binele Mangaliei. PSD şi ACD vor veghea, de pe poziţii de egalitate, că destinul Mangaliei este pe mâini bune. Mangalia are nevoie de un primar care să fie susţinut de USL, pentru că oamenii nu mai trebuie să sufere niciodată din cauza politicii. Important este ca PSD să câştige alegerile pentru Consiliul Local, pentru a avea o garanţie că proiectele începute de mine vor continua”, a afirmat Claudiu Tusac, el adăugând că nu va părăsi Mangalia, anunţând că va candida în toamnă pentru postul de deputat de Mangalia pe lista USL.

REALEGERI, ÎN MOD OFICIAL În această situaţie, în cursa electorală pentru Primăria Mangalia, principalii competitori sunt Cristian Radu şi Zanfir Iorguş. Reluarea alegerilor locale la Mangalia pentru primar şi Consiliul Local este oficială după ce Biroul Electoral Central (BEC) a publicat hotărârea privind admiterea cererilor de anulare a alegerilor pentru Consiliul Local şi primarul municipiului Mangalia, formulate de PNL, candidatul independent Cristian Radu şi PSD. BEC constată, printre altele, că, „în cadrul a opt secţii de votare (nr. 5 - 8, 10, 13, 14, 22, 23), procesul de votare a fost prelungit cu mult după ora 21.00 (22,15 - 22,45), în contextul în care nu a fost emisă o hotărâre în condiţiile legii prin care să se fi aprobat prelungirea intervalului orar alocat votării”. Un alt aspect luat în considerare de BEC în decizia de reluare a alegerilor este faptul că, după ora 21.00, preşedinţii secţiilor de votare au lăsat, nepermis, să voteze nu numai alegătorii prezenţi în încăperile secţiilor de votare, ci toate persoanele aflate în preajma clădirilor în care se află secţiile de votare. În altă ordine de idei, Biroul Electoral Judeţean de Circumscripţie (BEJC) a dat publicităţii programul calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor la Mangalia pentru primar şi Consiliul local din 24 iunie 2012, care arată că startul campaniei electorale s-a dat pe data de 14 iunie şi se va încheia pe 23 iunie, la ora 7.00.