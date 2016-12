Clauze abuzive la (aproape) toate băncile!

ANPC a terminat un control tematic la toate băncile, ca să vadă cine are și cine n-are clauze abuzive în contracte; cu o singură excepție notabilă, s-a constatat că TOATE băncile au clauze abuzive, scrie, pe pagina personală de Facebook, avocatul Gheorghe Piperea: „Urmează corectarea de bunăvoie a contractelor și restituirea unor sume încasate abuziv de la consumatori. În caz contrar, urmează procese de tip class action. Acesta este riscul sistemic de care se tem la unison Banca Națională a României, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Ce urmează? Luni bune de spectacol dat prin presa amicală cu BNR, în care o să auzim până la saturație această sintagmă - risc sistemic. Plus cel puțin un seminar tematic cu toți judecătorii, pe care-l va ține BNR în bârlogul propriu de la Sinaia. Ca să reziste presiunilor, ANPC trebuie pusă de urgență sub controlul direct al Parlamentului. Și, la fel de urgent, Autoritatea trebuie să primească bani și resurse umane capabile să facă față războaielor judiciare care urmează“.