Clauzele abuzive se întorc împotriva Băncii Românești

Tribunalul București a pronunțat o a doua soluție favorabilă consumatorilor, într-o acțiune de tip class action formulată de Protecția Consumatorilor (ANPC) împotriva Băncii Românești. Banca a fost sancționată astfel pentru clauze abuzive legate de majorarea unilaterală a dobânzii și comisioanelor. Instanța a eliminat comisionul de monitorizare din contractele de nevoi personale, unde nu există nici măcar o definiție clară a taxei, care a fost percepută împreună cu un comision de administrare, începând cu 2008. De asemenea, potrivit Tribunalului București, banca avea în contractele ipotecare și în cele de nevoi personale o clauză legată de calculul dobânzii, pe care o putea modifica după bunul plac. Per ansamblu, însă, 2015 a fost un an bun pentru lupta împotriva abuzurilor bancherilor, notează, pe Facebook, fostul șef al ANPC Marius Dunca - „În iulie, am câștigat primul proces intentat unei bănci pentru clauze abuzive (OTP Bank). Și CEC Bank, și Credit Europe Bank au pierdut apoi procese (pe Legea 363). Nici Banca Românească și nici Alpha Bank n-au putut continua la nesfârșit cu clauze abuzive. Mai devreme sau mai târziu se face dreptate!“.

Citește și:

„Arme“ legislative noi împotriva abuzurilor băncilor

ANPC a răzbunat clienții OTP Bank!