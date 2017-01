Clay Windham concertează la Constanţa

Cântăreţul american de blues şi jazz Clay Windham vine, în weekend, la malul mării, pentru a susţine un concert în premieră, în Constanţa. Evenimentul este programat sâmbătă seară, de la ora 21.30, la Amethyst Music Club din cadrul Millenium Business Center. Solistul şi chitaristul american este invitatul special al percuţionistului constănţean Corneliu Stroe, alături de care va susţine un live session. Pe scenă se vor mai afla, în recital comun, solista Roxana Stroe şi basistul Tibi Duţu.

Clay Windham a mai cântat, în această primăvară, la Bucureşti, alături de numeroşi artişti autohtoni de jazz. Biletele pentru acest eveniment se pot procura zilnic de la recepţia hotelului Millenium, la preţul de 25 de lei.

BLUES ROMÂNO-AMERICAN Clay Windham s-a născut în sud-estul statului Texas, iar la începutul carierei sale, în 1980, s-a mutat în oraşul Austin. A fost basist în formaţiile Paul Orta & Kingpins şi The Solid Senders, cântând în deschiderea concertelor susţinute de nume importante ca Junior Walker, The Legendary Blues Band, Stevie Ray Vaughan şi The Fabulous Thunderbirds - formaţia fratelui lui Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan.

Mai târziu, a început să cânte la chitară, devenind vocalist şi bandleader în Austin, până la mijlocul anilor '90, când s-a mutat la New Orleans, oraşul jazz-ului şi al blues-ului american. Acolo, Clay a colaborat cu diverşi artişti şi legende locale, precum Fats Domino şi Dr. John. A mai cântat şi a înregistrat cu numeroşi artişti americani de blues şi jazz, ca şi colaborator şi bandleader, precum Gene Taylor, Lazy Lester, The New Orleans Jazz Vipers, Dean Bowman şi mulţi alţii. În anul 2003, Clay s-a mutat în Europa, unde a colaborat ca muzician sau producător cu diverşi artişti sârbi şi bulgari, iar acum îşi petrece majoritatea timpului în România. Relaţia cu publicul de aici este una frumoasă, reuşind să câştige fani şi respectul acestora în reprezentaţii live deosebite, aşa cum se anunţă şi cea de sâmbătă.