Clay Windham, muzician american și admirator al României, cântă acum blues cu îngerii

A fost în concert în Constanța, de câteva ori, a iubit România, unde a trăit ani de zile, la București, de unde Roxana Stroe, cea mai bună chitaristă de blues din țară, l-a adus pe meleaguri constănțene, ca să aducă în viețile noastre o picătură de frumusețe și muzică adevărată. A fost un prieten bun, un om relaxat, care a adus numai bucurie și pace în jurul său, a găsit drumul către sufletul românilor și a multora din Europa de Est, a cărei istorie o știa și pe care-i încânta și le ridica moralul cu muzica sa, făcându-i să uite de tarele comunismului și cărora le spunea mereu că muzica îi poate face să treacă peste toate greutățile, unind suflete. Muzician din Texas, New Orleans, patria blues-ului, a concertat în Constanța, de câteva ori, alături de artiști crescuți și formați în Constanța: Roxana Stroe, Corneliu Stroe, Tibi Duțu, precum și alături de Dean Bowman – un alt american cântăreț de blues, care iubește România, la Club Amethyst și la Club Doors. Din păcate, o boală grea de ficat l-a răpit prea devreme dintre noi, dar a lăsat muzica în urma lui…

Clay Windham s-a născut în sud-estul statului Texas, iar la începutul carierei sale, în 1980, s-a mutat în oraşul Austin. A fost basist în formaţiile Paul Orta & Kingpins şi The Solid Senders, cântând în deschiderea concertelor susţinute de nume importante ca Junior Walker, The Legendary Blues Band, Stevie Ray Vaughan şi The Fabulous Thunderbirds - formaţia fratelui lui Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan. Mai târziu, a început să cânte la chitară, devenind vocalist şi bandleader în Austin, până la mijlocul anilor '90, când s-a mutat la New Orleans, oraşul jazz-ului şi al blues-ului american. Acolo, Clay a colaborat cu diverşi artişti şi legende locale, precum Fats Domino şi Dr. John. A mai cântat şi a înregistrat cu numeroşi artişti americani de blues şi jazz, ca bandleader şi colaborator, precum Gene Taylor, Lazy Lester, The New Orleans Jazz Vipers, Dean Bowman şi mulţi alţii. În anul 2003, Clay s-a mutat în Europa, unde a colaborat, ca muzician sau producător, cu diverşi artişti sârbi şi bulgari, și multă vreme și-a petrecut majoritatea timpului în România. Relaţia cu publicul de aici a fost una frumoasă, reuşind să câştige fani şi respectul acestora în reprezentaţii live deosebite.

Vezi video aici:

https://youtu.be/5H9cKNV1DtM

https://youtu.be/jKoecTvMixM