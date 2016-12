Clejanii revin la Mamaia cu o super-petrecere

Chiar dacă vara s-a încheiat, seria party-urilor incendiare de la malul mării continuă şi în prima lună a toamnei. Constănţenii, dar şi turiştii care preferă această perioadă a anului pentru petrecerea vacanţei pe litoral au la dispoziţie, în weekend, o petrecere de zile mari, animată de Taraful din Clejani. Dacă, la finele lunii august, erau protagoniştii momentului culminant al petrecerilor de la Aqua Magic, încheind seria Aqua Night Show-urilor cu... „Revelionul verii”, Ioniţă şi Viorica de la Clejani revin la Mamaia, vineri seară, pentru un mega-party găzduit de Crema Summer Club. Artiştii îi invită pe amatorii petrecerilor cu muzică lăutărească de calitate la o seară antrenantă, cu multă bună dispoziţie şi un repertoriu susţinut live. Preţul biletelor de intrare este de 20 lei, în timp ce fetele au acces gratuit.

Deşi sunt multe formaţii în industria muzicală românească, puţine sunt cele care revin în atenţia unui segment larg de public. Viorica şi Ioniţă, alături de Taraful din Clejani, compun un grup artistic a cărui muzică lăutărească face să vibreze categorii diferite de public. Viorica şi Ioniţă din Clejani propun o abordare modernă a unui stil tradiţional lăutăresc, cu melodii ce îmbină elemente disco şi de petrecere cu elemente clasice sau anacronice.

La „Revelionul Verii” de la Aqua Magic Mamaia, sute de oameni de toate vârstele au dansat pe muzica Tarafului de la Clejani, plini de energie şi cu chef de distracţie. Plăcut impresionat de eveniment, Ioniţă de la Clejani le-a transmis, atunci, celor puşi pe distracţie: „Să le meargă bine, să aibă noroc, să le meargă... încă o dată... bine, să facă petreceri, să fim mereu prezenţi la Constanţa!”. Şi se pare că artiştii s-au ţinut de cuvânt, fiind gata să reitereze, în acest weekend, succesul de luna trecută.

ÎN CURSA PENTRU... EUROVISION 2012 Mai mult, Ioniţă şi Viorica din Clejani au anunţat, de curând, că doresc să se înscrie la concursul Eurovision 2012. „Am avut intenţia să participăm anul trecut, dar am uitat să depunem piesa până la termenul limită, iar acum doi ani nu am făcut nicio piesă”, a declarat Ioniţă, în cadrul unei emisiuni TV. „Vrem să aducem Eurovisionul în România. Dacă aveţi încredere în noi, vă promitem că o s-o facem. De acum şi până în noiembrie e imposibil să nu facem o piesă care să... rupă”, a conchis lăutarul.

Clejanii sunt primii artişti care şi-au anunţat intenţia de a participa la selecţia naţională Eurovision 2012.

Concursul Eurovision 2012 se va desfăşura în perioada 22-26 mai, în Baku, Azerbaidjan, după ce, anul acesta, trofeul a fost câştigat de Ell & Nikki, cu piesa „Running Scared”.