Cleopatra s-a înscris prima în DN de rugby

Promovată în premieră pe prima scenă a rugbyului românesc, formaţia Cleopatra Mamaia a început deja pregătirea pentru debutul în postura de prim-divizionară. Chiar dacă mai sînt două luni pînă la prima etapă, gruparea de pe litoral s-a înscris în mod oficial în ediţia 2008-2009 a Diviziei Naţionale, fiind primul club care a finalizat această acţiune. După ce a dominat în sezonul trecut Divizia A, Cleopatra şi-a fixat drept obiectiv pentru prima prezenţă în Divizia Naţională evitarea retrogradării. “ Cred că putem să evităm ultimele locuri, pentru că sînt mai multe formaţii din campionat la nivelul nostru de joc. Poate mai tîrziu să avem şi alte ambiţii. Acum însă este important să reuşim să ne acomodăm cu Divizia Naţională. Păstrăm în mare lotul cu care am promovat, dar sper să ne şi întărim cu cîteva transferuri. Săptămîna viitoare este reunirea echipei şi atunci sper să ştim totul mai clar”, a declarat antrenorul Cristian Brănescu. Tehnicianul constănţean este conştient că nou promovata nu se poate compara cu echipa-fanion a rugby-ului constănţean, RCJ Farul, care are în palmares şase titluri de campioană şi este una dintre candidatele la titlu şi în sezonul viitor. “Nu se pune problema de rivalitate între noi, mai ales ca Farul are în mod cert un lot mai valoros. Noi nu sîntem încă la nivelul lor. Bineînţeles că ne dorim să ajungem acolo. Probabil că după prima jumătate de campionat vom vedea exact pe unde sîntem”, a adăugat Brănescu, care va fi ajutat de secundul Marian Nache.

În schimb, deşi a cîştigat dreptul de a juca în Divizia Naţională, terminînd pe locul 2 în Divizia A, Metrorex Bucureşti a declinat promovarea în primul eşalon “din motive de ordin organizatoric şi financiar”, precizînd că va continua să joace în Divizia A. În aceste condiţii, rămîne în Divizia Naţională echipa mai bine clasată dintre cele două retrogradate de la finalul sezonului trecut, adică CFR Braşov. Braşovenii au fost înştiinţaţi de faptul că pot să scape de retrogradare şi urmează să dea un răspuns privind înscrierea lor în DN pînă pe 25 iulie.