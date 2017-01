Clienţi jefuiţi de propriile bănci!

În ultima perioadă, la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa au fost înregistrate numeroase reclamaţii la adresa băncilor, a instituţiilor financiare nebancare, dar şi la adresa altor entităţi cu activitate de creditare a populaţiei. Este vorba despre acei clienţi care au fost convinşi de către furnizorii de servicii financiare ca sumele primite drept salarii să le fie virate în conturile special deschise în acest scop, în contextul în care angajatorii acestora au încheiat convenţii cu furnizorii respectivi prin care salariile propriilor angajaţi să fie virate în conturile deschise pe numele acestora. „Odată ce clienţii contractează credite, în contractele respective se regăsesc prevederi prin care furnizorii de servicii financiare îşi arogă dreptul de a accesa şi prelua din conturile respective sumele reprezentând ratele de plată în condiţiile înregistrării de întârzieri de plată”, se arată într-un comunicat al CJPC. Specialiştii CJPC au mai precizat că multe dintre situaţii se referă la situaţiile acumulării de restanţe la plată, de două, trei sau chiar mai multe luni, când furnizorii de servicii financiare reţin în întregime sumele primite de clienţi drept salarii în conturile respective, evident generând o serie de reclamaţii.

PROFESORI FĂRĂ SALARII. Sunt cadre didactice care au reclamat că drepturile salariale le-au fost reţinute 100%, pe timp de patru, saşe şi chiar şapte luni consecutive. De asemenea, au fost situaţii în care persoanelor rămase fără loc de muncă, după reîncadrarea lor, li s-au reţinut în totalitate sumele primite în cont drept salarii, cazuri în care beneficiarii de pensii de întreţinere au fost lipsiţi de primirea sumelor în cauză sau alte asemenea situaţii. “Desigur că suntem în acord cu drepturile invocate de furnizorii de servicii financiare în ce priveşte obligaţiile ce revin clienţilor de a-şi achita la timp şi în totalitate ratele la creditele contractate. Ceea ce dorim să subliniem pentru cazurile acumulării de restanţe la plată, constă în faptul că furnizorii de servicii financiare nu respectă prevederile legale în vigoare în ce priveşte cuantumul reţinerilor din salariile înregistrate în conturile clienţilor la care au acces fără consimţământul acestora”, a declarat comisarul şef al CJPC, Dionisie Culeţu.

FĂRĂ DREPT LA REPLICĂ. Specialiştii CJPC spun că dacă băncile ar fi procedat la înfiinţarea de popriri pe veniturile în cauză adresate angajatorilor, s-ar fi aplicat prevederile legale în materie de reţineri. În condiţiile în care furnizorii respectivi sunt în deplină cunoştinţă despre scopul funcţionării conturilor în cauză, respectiv doar pentru creditarea acestora cu salariile primite de la angajatori, nu se poate accepta reţinerea în totalitate a sumelor respective. “Nu am constatat niciun caz în care furnizorii să fi abordat clienţii sub o altă manieră, respectiv de a coresponda cu aceştia spre a le afla situaţia, de a stabili cu ei un nivel aceptabil ambelor părţi, sau chiar de a le lăsa în conturile respective anumite sume de bani. Mai mult, am constatat totala nereceptivitate şi nerespectare a normelor legale chiar şi după intervenţia comisarilor instituţiei noastre, care au dispus însă măsuri de intrare în legalitate aplicând şi amenzile prevăzute de lege. Tocmai de aceea am considerat utilă şi această formă de informare în scopul stopării unor asemenea practici şi de respectare a prevederilor legale în materie, respectiv art. 164 din Codul muncii şi art. 409 din Codul de procedură civilă, ambele limitând suma reţinerilor, la cel mult jumătate din venitul lunar net”, se mai arată în informarea CJPC Constanţa.