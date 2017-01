Clienţii care întîrzie cu plata leasing-ului, „pîrîţi” la Centrala Riscurilor Bancare

Companiile de leasing înregistrate în Registrul Special la banca centrală sînt obligate să se înscrie pînă la 30 decembrie în Centrala Riscurilor Bancare (CRB), unde vor raporta întîrzierile la plată ale clienţilor, la fel ca băncile, potrivit Asociaţiei Societăţilor Financare - ALB România. „Anul acesta am avut mai multe şedinţe cu Banca Naţională a României (BNR), iar în prezent companiile de leasing au început perioada de testare a bazei de date a CRB, iar pînă la sfîrşitul anului vor intra toate în sistemul CRB”, a declarat, ieri, preşedintele ALB, Jean-Claude Boloux. O parte din firmele de leasing înscrise în Registrul Special au început să testeze baza de date a CRB de la 1 iulie. Procedura presupune instalarea de către companii a unui soft specializat furnizat de BNR, contra cost, şi testarea acestuia. Necesitatea unui asemenea sistem rezidă în faptul că piaţa de leasing a scăzut, în primul semestru al anului, cu 73,6%, la 776,65 milioane euro! În primele şase luni ale anului trecut, valoarea bunurilor finanţate la nivelul întregii pieţe a fost de 2,94 miliarde euro, în creştere cu 35,5% faţă de perioada similară a anului 2007. Finanţările pentru achiziţia de vehicule s-au redus în primul semestru al acestui an cu 75,8%, la 507,14 milioane euro, de la 2,1 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2008, potrivit datelor prezentate de preşedintele ALB România. Pe segmentul echipamentelor s-a înregistrat o diminuare a valorii bunurilor finanţate cu 81,88%, la 117,3 milioane euro, în timp ce segmentul imobiliar s-a redus cu 20,94%, la 152,19 milioane euro. În contextul crizei economice, Jean-Claude Boloux a declarat că, în acest an, piaţa de leasing ar putea scădea în acest an cu 60-65% faţă de 2008. “Dacă ne uităm la trendul înregistrat în cel de-al doilea trimestru faţă de primele trei luni, vreau să rămîn optimist şi sperăm că acest trend va continua în cea de-a doua jumătate a anului. În aceste condiţii, putem să luăm în considerare o scădere a pieţei de 60-65% faţă de 2008, întrucît sîntem conştienţi că ne aflăm încă în criză”, a afirmat Boloux. Scăderea preconizată ar duce la o valoare a bunurilor finanţate la nivel naţional de 2,89-3,13 miliarde euro, nivel care s-ar situa sub cel înregistrat în anul 2006, cînd piaţa s-a plasat la 3,26 miliarde euro.