Clienţii service-urilor auto trebuie să poată urmări cum se fac reparaţiile

Senatorii au decis, ieri, ca prestatorii de servicii privind reparaţiile, reglarea şi întreţinerea autovehiculelor să fie obligaţi să asigure accesul consumatorului la desfăşurarea tuturor acestor operaţiuni prin acces direct sau prin urmărirea tuturor activităţilor printr-un sistem audio-video. Senatorii au adoptat, cu 61 de voturi \"pentru\", propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. Iniţiativa legislativă, care a fost dezbătură de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, îl are ca iniţiator pe deputatul PSD Iulian Iancu. Potrivit proiectului, conformitatea activităţilor şi a pieselor, ansamblelor, materialelor şi manoperei utilizate se asigură de către operatorul de servicii, suplimentar, la cererea beneficiarului, prin asigurarea condiţiilor ca acesta să asiste direct sau prin sistem audio-video la executarea activităţilor respective. În iniţiativa legislativă se mai stipulează că agenţii economici sunt obligaţi să înregistreze şi să menţină dovezi care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse. Iniţiatorul precizează în expunerea de motive că beneficiarul unor astfel de servicii are dreptul să fie direct informat în legătură cu respectarea procedurilor tehnologice, manopera utilizate în realizarea serviciului respectiv, în legătură cu piesele, ansamblele şi materialele utilizate, vizând conformitatea lor, pentru a fi eliminată orice suspiciune că acestea sunt false, contrafăcute, reutilizate ori au caracteristicile corespunzătoare sau au termenul de valabilitate depăşit. Proiectul de lege mai prevede că nerespectarea acestor condiţii de către agenţii economici dau dreptul beneficiarului să refuze a semna recepţia activităţilor respective, prevăzute în devizul de lucrări şi inclusiv plata acestora până în momentul în care nu mai are obiecţiuni în ceea ce priveşte realitatea şi calitatea acestora. Din cauza prezenţei reduse a senatorilor în sala de şedinţă, raportul la iniţiativa legislativă, întocmit de Comisia economică, a fost supus votului de trei ori de către preşedintele Senatului, Mircea Geoană. Astfel, la primul vot au fost înregistrate 32 de voturi \"pentru, două abţineri şi 25 de voturi \"împotrivă\", la al doilea vot au fost înregistrate acelaşi număr de voturi \"pentru\", abţineri şi voturi \"împotrivă\". Supus la vot pentru a treia oară, raportul a întrunit 33 de voturi \"pentru\", 17 voturi \"împotrivă\" şi o abţinere, Geoană anunţând că raportul nu a întrunit cele 35 de voturi favorabile necesare pentru a fi considerat adoptat. Ulterior, senatorii nu au reuşit să adopte nici iniţiativa legislativă (33 de voturi \"pentru\" şi 30 de voturi \"împotrivă\"), preşedintele Senatului, Mircea Geoană, cerând să se facă apel nominal pentru a se constata dacă exista cvorum de şedinţă. După apelul nominal, senatorii au reluat votul la iniţiativa legislativă, aceasta întrunind 61 de voturi \"pentru\".