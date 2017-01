Climatul de integritate publică din România se deteriorează

Cel mai mare regres şi cele mai multe critici s-au înregistrat, în ultimii ani, pe zona utilizării fondurilor publice, a declarat, ieri directorul executiv al Transparency International România, Victor Alistar, cu ocazia lansării „Raportului Naţional asupra Corupţiei 2009”. O cauză ar fi legislaţia privind achiziţiile publice, care a fost modificată de cinci ori în acest an, a explicat Alistar. „În paralel, s-a anulat independenţa operaţională şi a fost diminuată capacitatea Departamentului de Luptă Antifraudă, care este principalul instrument de pază a banilor europeni şi pentru perioada următoare discutăm de ciclul de programare de 30 de miliarde de euro”, a mai spus directorul executiv al TI România. Reprezentantul TI România a explicat că „Guvernul, fiind supus presiunilor crizei financiare şi economice, a redus standardele de transparenţă în ceea ce priveşte deciziile referitoare la utilizarea fondurilor publice, în favoarea unor decizii mai rapide şi cu aplicare imediată”. În a doua jumătate a anului 2008 s-a observat „o stagnare a oricăror progrese în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei, iar anul 2009 a fost marcat de politici şi decizii care destructurează sistemul naţional de integritate”, se arată în Raportul Naţional asupra Corupţiei. Un alt palier care a înregistrat regrese este cel al administraţiei publice, unde s-a realizat politizarea funcţiei politice. De asemenea, modificarea Codurilor Civil şi Penal a fost realizată „într-un mod autoritar şi complet netransparent”. „Parlamentul a fost desconsiderat, acordîndu-i-se un rol consultativ în locul celui contituţional de for legislativ”, a spus Victor Alistar, susţinînd că adoptarea Codurilor s-a făcut „în mod abuziv”. Directorul executiv a TI România a reluat ideea potrivit căreia Codurile au fost adoptate în lipsa unor studii de impact. În schimb, Departamentul Naţional Anticorupţie (DNA) a înregistrat „o serie de evoluţii”, reuşind să reducă „excesiva politizare mediatică a investigaţiilor aflate în derulare şi să reducă criticile primite”. DNA nu a reuşit, însă, să obţină rezultate semnificative în condamnarea faptelor de corupţie investigată, potrivit statisticii judiciare. De asemenea, Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) şi-a sporit activitatea investigaţională, crescînd numărul anchetelor finalizate. Victor Alistar a apreciat şi activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), care a devenit „o structură operaţională”. Pe de altă parte, „îngrijorător este faptul că peste 80% din sancţiunile contravenţionale atacate în instanţă au fost declarate nule”, o cauză care a dus la nulitatea investigaţiilor realizate de ANI fiind „secretizarea procedurii jurisdicţional-administrative”, se arată în raport. Alistar a mai declarat că perioada realizării raportului a marcat cel mai mare regres privind reducerea vulnerabilităţilor în corupţie. „Pe de o parte, presiunea UE a scăzut asupra autorităţilor de la Bucureşti şi, pe de altă parte, s-a suprapus unor perioade electorale, pregătirea alegerilor parlamentare, iar în acest an avem alegeri prezidenţiale”, a explicat Alistar. Transparency International România a lansat, ieri, „Raportul Naţional asupra Corupţiei”, realizat în perioada iunie 2008-septembrie 2009. În perioada realizării raportului, iunie 2008-septembrie 2009, s-a observat „o deteriorare a climatului de integritate publică din România, marcată de o lipsă de coordonare strategică în privinţa măsurilor legislative şi instituţionale”, potrivit raportului.