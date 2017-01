Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa se deschide luni

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa va funcţiona, de luni, ca una dintre cele mai moderne clinici din Europa şi chiar din Occident. Chiar dacă iniţial a anunţat un sprijin financiar şi din partea Ministerului Sănătăţii Publice, singurul finanţator a fost Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Constănţenii vor avea parte de servicii medicale de cea mai înaltă performanţă, de condiţii de cazare care nu există în niciun spital din Constanţa, de investigaţii medicale care se fac doar în cîteva dintre unităţile importante din România. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a promis că va depune tot efortul ca toţi pacienţii care vor trece pragul unităţii să fie cît se poate de mulţumiţi. Unitatea are în dotare 35 de paturi şi alte 10 pentru compartimentul de Anestezie Terapie Intensivă (ATI). Fiecare sector de ATI este dotat cu un monitor care vizualizează direct tensiunea arterială, pulsul, presiunea parţială de Oxigen, parametrii respiratori etc. Totodată, tot la capitolul dotări ale compartimentului de ATI avem un ventilator pentru asigurarea respiraţiei, un aspirator, un injectomat cu ajutorul căruia se vor injecta soluţiile perfuzabile bolnavilor. De asemenea, există şi o instalaţie de încălzire a soluţiilor perfuzabile, dar şi a sîngelului, astfel încît bolnavul să primească în timp util produsele medicale necesare. La toate acestea se adaugă instalaţia de Oxigen, de aspiraţie, de vid, un balon de contrapulsaţie (inimă artificială), defibrilator, ecograf cu sinde transesofagiene şi transtoracice. Unitatea mai are în dotare un EKG cu 12, respectiv 16 camere, mult mai performant decît cele cu o cameră, care sînt în dotarea multor spitale; cu un test de efort, dar şi cu aparate pentru monitorizarea tensiunii pentru 24 şi 48 de ore. Cele două blocuri operatorii sînt şi ele dotate cu aparate de ultimă oră. Între cele două săli de operaţie se află o sală intermediară, dotată cu un monitor, astfel încît studenţii să poată urmări intervenţiile de specialitate în condiţii optime. O sală de operaţie a clinicii are în dotare un sistem de aer condiţionat cu filtre biologice (hepa 9, în ciuda faptului că legea susţine că hepa 4 ar fi de ajuns), un aparat de răcire a aerului la 7-10 grade C, cel mai modern aparat de purificare a aerului, adus din SUA. De asemenea, în dotarea sălii de operaţie mai sînt incluse: o lampă scialitică, o masă operatorie modernă, complexă, mobilă, pe segmente (cap, trunchi, picioare, mîini); aparate cord-pulmon artificial; aparate de electrocoagulare şi hemostază; aparate de recuperare a celulelor sanguine (recuperarea sîngelui pierdut de pacient, astfel încît numărul de transfuzii va fi limitat - n.r.), monitoare performante; aparate de testare în profunzime a anesteziei; aparate laser pentru varice; aspiratoare cu presiune reglabilă; aparate pentru chirurgia tulburărilor de ritm; aparate pentru operaţii de revascularizare miocardică pe cord bătînd; aparate pentru măsurarea debitului sanguin. La nivelul clinicii există o cameră de luat vederi care se mişcă şi înregistrează toate activităţile din sala de operaţie, dar şi din saloanele bolnavilor, din cabinetele cadrelor medicale, astfel încît întreaga activitatea este monitorizată la milimetru.