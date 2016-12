Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, inclusă în Programul Naţional

Constanţa are, din acest an, o Clinică de Chirurgie Cardiovasculară inclusă în Programul Naţional. “Am primit OK-ul Ministerului Sănătăţii, deci clinica de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă beneficiază acum de drepturi similiare altor clinici din ţară. A rămas acum să ne ocupăm pe partea birocratică”, a spus managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţînă. „Pentru o bună desfăşurare a activităţii, am solicitat un buget de circa 30 miliarde lei, pînă la finele anului. Bugetul a fost alcătuit pentru unităţile din ţară care aveau deja în alcătuire această clinică, aşa că banii care vor fi alocaţi sînt luaţi de la celelalte clinici din ţară”, a declarat dr. Căpăţînă, care a anunţat că „activitatea pe clinică începe să capete contur şi că numai în ultimele zile au fost realizate patru operaţii pe cord de complexităţi diferite”. Amintim că, pe 27 aprilie, senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre şi deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin au prezentat o interpelare în Parlament, pentru a aduce la cunoştinţa ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, situaţia existentă la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul SCJU Constanţa. „Am solicitat finanţare din partea Guvernului pentru susţinerea tuturor cheltuielilor pe care le are această clinică”, declara Alexandru Mazăre. Clinica din Constanţa a fost realizată în anul 2008, exclusiv din banii Consiliului Judeţean Constanţa, efortul fiind deosebit. La acea dată, parlamentarul s-a arătat nemulţumit de faptul că fostul ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, nu şi-a respectat promisiunea, după ce a spus că va cofinanţa proiectul cu cinci milioane de lei. „Ca întotdeauna, liberalii vorbeau mult şi făceau puţin, respectiv nu şi-au ţinut promisiunea. Sîntem acum în situaţia în care bugetul CJC Constanţa nu poate finanţa cheltuielile de funcţionare ale acestei clinici şi am solicitat Ministerului Sănătăţii să ne acorde susţinere financiară”, declara Alexandru Mazăre.