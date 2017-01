Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, înfrăţită cu una dintre cele mai valoroase clinici din lume!

Facultatea de Medicină a Universităţii „Ovidius” Constanţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) - prin Clinica de Chirurgie Cardiovasculară şi Clinica germană MediClin Herzzentrum Lahr/Baden au încheiat un protocol de colaborare, fapt ce constituie un pas important în evoluţia medicinei constănţene. Cetăţenii cu afecţiuni cardiace, dar nu numai, vor beneficia de asistenţă medicală modernă, graţie proiectului iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) care a acceptat o finanţare de 10 milioane de euro pentru dotarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a SCJU Constanţa. Ieri, la sediul CJC, toţi actorii implicaţi - preşedintele CJC Nicuşor Daniel Constantinescu, primarul Radu Mazăre, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, decanul Facultăţii de Medicină Generală a Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Petru Bordei, iar de partea Germană profesorii doctori Tejas Alexander şi Jűrgen Ennker - s-au întîlnit pentru a pune bazele colaborării. Preşedintele CJC a declarat că locuitorii judeţului nostru vor beneficia de una dintre cele mai moderne clinici din Europa, de servicii de înaltă calitate, de profesionalismul celor mai buni medici de chirurgie cardiovasculară şi nu numai. La rîndul său, primarul Radu Mazăre s-a arătat nemulţumit de faptul că lucrurile în sistemul de sănătate din România evoluează cu dificultate. „Toate eforturile au fost făcute pe spinarea noastră, exclusiv, a constănţenilor”, spune primarul. Edilul oraşului a arătat cît de importantă este înfiinţarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, cît de important este ca în alcătuirea sa să-şi desfăşoare activitatea medici profesori cu renume. El a povestit cum, în perioada alegerilor locale, mama sa a suferit o operaţie pe cord, o intervenţie extrem de dificilă care ar fi putut să-i pună în pericol viaţa. „A fost o operaţie extraordinar de dificilă. Cert este că i-au scos inima din piept, i-au schimbat o valvă, i-au pus inima la loc. Operaţia a fost mai mult decît o reuşită căci, după o lună, la ziua mea, mama mea dansa. Aş vrea ca astfel de operaţii, de un asemenea grad de dificultate, să se desfăşoare de acum înainte şi la Constanţa, şi sînt convins că aşa se va întîmpla”, a afirmat Radu Mazăre. Potrivit specialiştilor prezenţi, astfel de intervenţii chirurgicale, extrem de dificile, vor fi desfăşurate fără niciun fel de problemă şi în Constanţa, la început sub îndrumarea medicilor specialişti din Germania. Prof. univ. dr. Pătruţ a anunţat că, la finele acestei luni, va avea loc inaugurarea Clinicii, în momentul de faţă montîndu-se deja aparatura medicală necesară. „Vrem să asigurăm populaţia judeţului nostru că şi la Constanţa se vor face operaţii de mare dificultate, care pînă acum nu aveau loc. Vreau ca toţi constănţenii să uite că cel mai bun doctor este trenul spre Bucureşti, aşa cum am auzit că se spunea aici. Mi-am propus să transform această Clinică într-una cu renume, la care oamenii cu probleme cardiovasculare să apeleze fără frică”, a mai adăugat prof. dr. Pătruţ. Medicul şef a rămas plăcut impresionat de sprijinul acordat de către autorităţile locale, aşa că este hotărît să meargă mai departe. „Pentru început, am trimis în Germania trei cadre medicale, un medic anestezist şi două asistente medicale. Ei vor învăţa cum să asigure funcţiile vitale ale pacientului, atunci cînd acesta este supus, de exemplu, transplantului de inimă”, explică medicul şef. Pe lîngă colaborarea cu medicii din Germania, prof. dr. Pătruţ a mai declarat că există strînse legături cu doctori din Austria, Franţa, Italia şi chiar SUA. „În permanenţă ţinem legătura cu doctorii din alte ţări, pentru că vrem ca chirurgia pe care o facem aici să fie una de ultimă oră, în pas cu cea din Occident chiar. Noi nu vrem să trăim singuri, ci să colaborăm în permanenţă cu specialişti în chirurgie cardiovasculară”, a mai spus prof. dr. Pătruţ. Decanul Facultăţii de Medicină Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, a lăudat, de asemenea, efortul depus de către autorităţi, dar şi de cel care se află la cîrma clinicii. „Foarte mulţi au fost sceptici atunci cînd au citit că oraşul nostru va avea o Clinică de Chirurgie Cardiovasculară. În numele consiliului profesoral, vreau să mulţumesc Consiliului Judeţean, dar şi Primăriei Constanţa, că acest proiect a fost pus în practică, ceea ce înseamnă foarte mult şi pentru învăţămîntul nostru”, a declarat decanul. Şi oficialii din Germania au ţinut să sublinieze că oraşul Constanţa va avea un viitor strălucit în acest domeniu şi au promis o colaborare strînsă cu întreg personalul medical, astfel încît pacienţii să fie trataţi ca în străinătate. „Am fost primii care am reuşit să punem pe hîrtie toate datele despre succesele şi insuccesele noastre, astfel încît bolnavii să-şi poată căuta clinica de care au nevoie”, a declarat prof. univ. dr. Jűrgen Ennker, care a lăsat modestia la o parte şi a subliniat că clinica din Germania este clasată, la capitolul succese, printre primele din lume. „Sîntem convinşi că împreună cu prof. dr. Pătruţ vom reuşi ca şi unitatea din Constanţa să fie una recunoscută în străinătate. Avem în plan să schimbăm tehnici chirurgicale şi să şcolarizăm mai multe cadre didactice pe tărîmul chirurgiei”, completează medicul şef. Prof. dr. Alexander Tejas a declarat că peste o sută de pacienţi români sînt operaţi anual la clinica din Germania, din totalul de 1.600-2.000 de operaţii pe cord deschis.

Program naţional lansat în premieră naţională de autorităţile locale

Preşedintele CJC a anunţat, cu această ocazie, că are în plan demararea unui program naţional în premieră la Constanţa. Este vorba despre un program de control al stării de sănătate a populaţiei, pe parte de chirurgie cardiovasculară, astfel încît, toţi cetăţenii în vîrstă de peste 40 de ani să poată beneficia de aparatura clinicii, în mod gratuit. „Nu vreau să se mai spună, păcat, a murit cu zile. Nu vreau ca procentul de decese să fie de 25%, faţă de 3% cît este în afară. De regulă, în România - Constanţa nu va face excepţie - se ajunge la medic în ultimă fază”, a explicat preşedintele CJC, care a recunoscut că programul este unul curajos. Totodată, în proiectele CJC se află şi construcţia de locuinţe pentru medici, în Eforie Sud. El a reamintit şi de montarea băncii de organe, de asemenea, o dotare în premieră naţională. Aceasta este conectată la circuitul European al tuturor băncilor similiare din Europa. „Este pentru prima oară în România cînd vom putea intra în baza lor de date, vom putea vedea necesităţile, vom putea salva vieţi”, a mai adăugat preşdintele CJC. Despre importanţa băncii de celule şi organe a reamintit şi prof. dr. Pătruţ, arătînd economiile care se vor face prin utilizarea acesteia. „Vom scuti chiar şi pînă la 15.000 de euro pentru o homogrefă. Atît ne costă dacă o cumpăram din Franţa”, spune şeful clinicii.