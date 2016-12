Clinica de Chirurgie Cardiovasculară necesită finanţare de la bugetul de stat!

Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa necesită finanţare cît mai urgentă de la bugetul de stat, aşa cum se întîmplă cu toate unităţile similare din ţară. Managerul SCJU, dr. Ion Niculescu, a declarat că unitatea sanitară pe care o conduce se află în imposibilitatea de a suporta cheltuielile de peste 60 de miliarde de lei pe lună ale Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară. „Reprezentanţii Clinicii ne-au cerut pe o lună în jur de 68 de miliarde lei, sumă cu care noi plătim toţi angajaţii spitalului. Ne este imposibil să asigurăm necesarul clinicii, aşa că au fost nevoiţi să restrîngă activitatea. Cu un singur bolnav se cheltuieşte chiar şi un miliard de lei”, a explicat dr. Niculescu. Conducerea SCJU a reuşit să aloce clinicii doar 25 de miliarde de lei, sumă insuficientă pentru acoperirea tuturor nevoilor, mai ales că, în ultima perioadă, lista de aşteptare a fost tot mai mare. „Singura soluţie este ca Clinica să intre în programul naţional, astfel încît finanţarea să fie asigurată de la bugetul de stat. Nicio clinică similară din ţară nu este în afara acestui program şi doar aşa s-ar reuşi să funcţioneze fără probleme”, a mai declarat dr. Niculescu. El spune că aşa pot să-şi desfăşoare activitatea şi clinicile de oncologie şi diabet, dar şi spitalul de TBC. „Am stat să analizăm şi să găsim soluţii pentru că trebuie să recunoaştem că toţi constănţenii, mai devreme sau mai tîrziu, au sau vor avea nevoie de asistenţa medicală acordată în cadrul acestei clinici”, spune managerul SCJU. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu, dr. Camelia Ciobotaru, alături de preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, dar şi de managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Ion Niculescu, au întocmit de comun acord un document pe care l-au înaintat autorităţilor de la Bucureşti. „Ne-am întîlnit şi am decis să cerem sprijin autorităţilor. Noi facem tot ce ne stă în putinţă. Este adevărat că spitalul se află în imposibilitatea de a finanţa în totalitate activitatea clinicii. Trebuie să facem eforturi cu toţii pentru ca şi la Constanţa să îşi desfăşoare activitatea o asemenea clinică”, a mai declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru. Şi preşedintele/director al C.JAS, dr. Mocanu, a declarat că s-au făcut demersuri în acest sens, demersuri susţinute şi de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. „Avem sprijinul preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, astfel că sperăm într-o rezolvare cît mai rapidă a problemei finaciare, şi asta pentru că spitalul chiar nu are de unde să dea atîţia bani. Am solicitat de la bugetul de stat circa 500 de miliarde de lei pe an pentru clinică”, a explicat preşedintele/director CJAS, dr. Mocanu. Reamintim că din 17 noiembrie 2008, SCJU are una dintre cele mai moderne Clinici de Chirurgie Cardiovasculară din România. Unitatea sanitară poate concura, fără probleme, cu multe alte unităţi similare din Occident. Deşi iniţial a fost anunţat un sprijin financiar şi din partea Ministerului Sănătăţii Publice, singurul finanţator a fost Consiliul Judeţean Constanţa, în baza unui contract de leasing în valoare de zece milioane de euro. Constănţenii au deja parte de servicii medicale de cea mai înaltă performanţă, de condiţii de cazare şi investigaţii medicale care se fac doar în cîteva dintre unităţile importante din România. Imediat după inaugurarea Clinicii, cadrele medicale de specialitate au trecut la efectuarea primelor intervenţii chirurgicale, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, şeful clinicii, avînd la activ peste patru mii de asemenea intervenţii de specialitate.