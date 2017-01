Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, o clinică de milioane

Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa se va mîndri, în scurt timp, cu cea mai modernă Clinică de Chirurgie Cardiovasculară. Clinica a fost înfiinţată în anul 2007, dar se confrunta cu două mari lipsuri - spaţiul şi dotarea. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor Daniel, a luat decizia să sprijine activitatea medicală a acestei Clinici şi a finanţat achiziţionarea de aparatură cu 10 milioane de euro. Peste o lună, Clinica va deveni cea mai modernă din ţară. Medicii care lucrează aici sînt deja cunoscuţi în toate judeţele ţării doarece foarte mulţi pacienţi s-au tratat în decursul acestui an în secţia constănţeană, unde au fost efectuate intervenţii chirurgicale de mare fineţe. “Demersul de înfiinţare a acestei Clinici a început acum doi ani. Ideea a fost a profesorului Vasile Sîrbu care l-a cooptat pe dr. Mircea Pătruţ. Noi i-am sprijinit la Ministerul Sănătăţii. De-abia anul trecut am reuşit să obţinem avizul. Existau foarte multe persoane care nu doreau înfiinţarea acestei Clinici. Mă refer la medici din alte spitale de renume din ţară care nu doreau să existe şi la Constanţa Clinica de Chirurgie Cardiovasculară deoarece se obişnuiseră ca toţi pacienţii să ajungă la ei. Se temeau de concurenţă”, a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), dr. Liviu Mocanu. Directorul CJAS a explicat că renovarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară face parte din proiectul de renovare a Spitalului Judeţean de Urgenţă, întrerupt deoarece fondurile de la Guvern întîrziau să apară. “Într-un final, Guvernul a alocat 30 de milioane de euro pentru reînceperea lucrărilor de renovare. De asemenea, CJC a alocat 30 de milioane de euro pentru completarea fondurilor. Peste această sumă, CJC a finanţat cu 10 milioane de euro şi achiziţionarea de aparatură”, a mai declarat preşedintele CJAS. Autorităţile locale din Constanţa încearcă acum să introducă această Clinică în programul naţional de chirurgie cardiovasculară. “Ar fi foarte bine dacă am reuşi acest lucru pentru că pacientul nu ar mai plăti din buzunar pentru bypass coronarian sau pentru peacemaker, ci preţul lor ar fi suportat de CJAS. Un astfel de dispozitiv costă peste 2.000 de lei. Dacă Baia Mare face parte din acest program naţional, noi de ce nu am face?”, se întreabă retoric dr. Mocanu. Conducerea CJAS susţine că a trimis toată documentaţia necesară la Ministerul Sănătăţii şi speră ca pînă la finalul lunii, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară să fie introdusă în programul naţional. Pe de altă parte, reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică, ai CJAS şi ai Spitalului Clinic Judeţean doresc să înfiinţeze, peste cîteva luni, o Clinică de Chirurgie Hepatică. “Credem că este nevoie de o astfel de Clinică. Va fi în cadrul Clinicii de Chirurgie condusă de prof. Vasile Sîrbu”, a mai declarat dr. Mocanu.