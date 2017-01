Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară reînvie

De ieri, medicii Clinicii de Chirurgie Cardio-vasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au reluat seria operaţiilor „grele” şi, în acelaşi timp, salvatoare pentru pacienţii cu grave probleme de sănătate, pentru care soluţiile erau limitate. Noul şef al Clinicii, dr. Marius Militaru, cu o experienţă vastă în toată gama de intervenţii în domeniul chirurgiei cardio-vasculare, a coordonat, ieri, prima sa intervenţie chirurgicală efectuată la Constanţa, şi una cu un mare grad de dificultate.

I-A FOST SALVAT PICIORUL, DEŞI SE PROPUSESE AMPUTAREA. Medicul care a acceptat să conducă Clinica din Constanţa - dotată la standarde europene, ca urmare a implicării Consiliului Judeţean Constanţa - a rămas surprins atunci când a constatat că sunt mulţi pacienţi care îşi pierd membrele inferioare. Mai mult decât atât, cel care a participat la primul transplant de cord din România, dr. Militaru, a comparat clinica, în condiţiile de faţă, respectiv cu prea puţini specialişti, cu un „spital de campanie”. „Sunt mult prea multe amputaţii. Nu înţeleg ce se întâmplă. Atunci când am venit am văzut multe varice operate şi multe amputaţii. Trebuie neapărat să extindem aria intervenţiilor chirurgicale într-un domeniu în care populaţia, din păcate, are atâta nevoie de noi”, a declarat medicul şef. Chiar dacă, în prezent, nu toţi medicii din clinică pot efectua orice tip de intervenţie, dr. Militaru, cu o experienţă preţioasă - cinci ani de lucru în Spitalul Fundeni, 13 ani în Spitalul de Urgenţă Florească şi alţi doi ani într-un spital din Germania - este convins că lucrurile se vor schimba radical şi că treptat se vor efectua şi la Constanţa toate tipurile de operaţii, mai ales că aparatura din dotare este una similară Spitalului de Urgenţă Floreasca, dar şi multor spitale din Germania, spune medicul şef. Astfel, populaţia din Constanţa nu va mai fi nevoită să bată la uşile altor spitale şi, mai mult decât atât, unitatea va putea deservi şi pacienţii altor judeţe. Ieri a fost făcut deja un prim pas important. Destinul unei paciente de 50 de ani, căreia i se stabilise un verdict cert - amputarea labei piciorului, ea având afecţiuni cardiace mai vechi, membrul fiind deja cangrenat, a fost schimbat datorită soluţiei salvatoare găsite de dr. Militaru. „N-a mai fost nevoie să-i amputăm laba piciorului şi, cu acordul doctorului Marta Budu, i-am făcut un by-pass reuşit. Am făcut astfel doar o amputaţie de haluce şi deget 1 şi astfel i-am salvat piciorul”, a explicat medicul. Săptămâna viitoare, medicii au în plan şi efectuarea unei intervenţii pe cord.

AVEM NEVOIE DE FINANŢARE. Şeful Clinicii este convins că activitatea medicală ce se va desfăşura în cadrul clinicii va fi una diversificată, numeroşi pacienţi fiind salvaţi, ajutaţi să ducă o viaţă fără suferinţă. Pentru asta însă, spune el, Programul de Chirurgie Cardio-vasculară trebuie să primească o finanţare corespunzătoare. În prezent, Clinica din Constanţa are o finanţare doar pentru 50 de operaţii pe cord, în opinia şefului intervenţiile fiind în număr mult prea mic, comparativ cu nevoile populaţiei. De altfel, România se află pe ultimul loc în Europa la numărul de intervenţii pe cord. Şi de parcă nu ar fi fost suficient, România primeşte aproape 2.000 de euro pentru un pacient, în vreme ce în străinătate se decontează chiar şi 11.000 de euro. „Poate, în timp, în funcţie de fonduri, vom creşte şi noi numărul intervenţiilor pe cord. Potenţialul nostru este în jur de 500 de operaţii pe an, la Constanţa”, mai spune dr. Militaru.

ÎN AŞTEPTAREA ANGIOGRAFULUI. Dr. Militaru a auzit de proiectul conducerii SCJU, de a aduce la Constanţa un angiograf, aparat care va salva numeroase vieţi. „Explorăm posibilitatea de parteneriat public-privat, pentru că nu avem posibilitatea să cumpărăm un angiograf”, a spus managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Managerul va face tot posibilul ca SCJU să intre în programul naţional de Infarct Miocardic, apelând şi la sprijinul conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa. „O intervenţie foarte simplă de cardiologie intervenţională poate rezolva un infarct pe loc. Omul poate pleca pe picioare acasă”, a mai declarat managerul, care a adăugat că un astfel de centru de cardiologie intervenţională polarizează foarte mulţi pacienţi. „Pe această zonă vom avea un nivel de competenţă foarte înalt. Trebuie să putem face proceduri care să atragă cât mai mulţi pacienţi”, a mai spus managerul.