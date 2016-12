Clinica de Ortopedie Constanţa, mai performantă decât cea din München!

După şase luni de activitate în noua Clinică de Ortopedie şi Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, şeful Clinicii, dr. Alexandru Şerban, a tras linie asupra activităţii, concluziile trase fiind îmbucurătoare: proiectul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, de înfiinţare a unei clinici performante a avut efectul scontat, iar constănţenii nu mai străbat ţara în lung şi-n lat, la alte clinici, sau chiar în străinătate, pentru intervenţii în ortopedie. „Constănţenii beneficiază de servicii medicale de calitate superioară, clinica noastră fiind comparată, de medici din afară, cu mari unităţi din străinătate, unii spunând chiar că „arată mai bine şi decât cea a unui spital din München”. Şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie din cadrul SCJU, dr. Alexandru Şerban, a acordat un interviu ziarului „Telegraf” pentru constănţenii care sunt curioşi să afle câte operaţii au fost efectuate, care a fost succesul terapeutic, ce intervenţii se pot face, dar şi unde pot apela dacă au probleme ortopedice cronice.

- Au trecut şase luni de activitate intensă în cadrul Clinicii pe care o conduceţi. Pe scurt, cum caracterizaţi întreaga activitate medicală?

Dr. Şerban: În cele şase luni de activitate, în clinică au fost peste o mie de internări, din care aproape o mie au fost intervenţii chirurgicale, şi majoritatea intervenţiilor a fost reprezentantă de intevenţii chirurgicale mari (protezare, fracturi de şold). Activitatea principală în clinica noastră este cea traumatologică. La noi apelează populaţia din tot judeţul Constanţa. Practic, numai aici se pot opera anume fracturi: fracturile de şold, fracturile de femur, gambe. Noi avem dotarea necesară. Avem şi un aparat roetngen TV de ultimă oră care ne ajută foarte mult. Restul serviciilor ortopedice oferite de unităţi sanitare din Mangalia, Medgidia, Eforie, nu pot face ce facem noi, aici, la Clinica de Ortopedie. Ei nu au posibilităţi. Aşa că, toţi pacienţii sunt trimişi la noi

- Peste o mie de pacienţi, peste o mie de intervenţii ortopedice, în şase luni... Este un număr mare, raportat la populaţia noastră? Aţi avut şi pacienţi din judeţe limitrofe sau chiar şi din ţară?

Dr. Şerban: O mie este un număr important. Dacă punem 150 de operaţii pe lună, aproximativ, într-o lună cu 20 de zile lucrătoare, să zicem, înseamnă şapte-opt operaţii pe zi. Asta este media. Este o activitate importantă. Toate accidentele de circulaţie de pe raza judeţului, din Dobrogea, chiar şi din judeţele alăturate, Tulcea, Galaţi - tot ce este grav - toţi politraumatizaţii, ajung la noi. Nu poate un spital, aşa cum este cel din Medgidia, de exemplu, să rezolve fracturi mari, deschise, grave, traumatisme craniane, abdominale, severe.

- În afară pe politraumatizaţi, ce alte patologii specifice predomină în Clinica de Ortopedie?

Dr. Şerban: Predomină fracturile bătrânului, din păcate, fracturile şoldului la bătrân. Un bătrân moare dacă nu este operat, aşa că intervenim, evident în funcţie de situaţii. Bătrânii mă sperie aici, apar peste 70, 80, 90 de ani, cu probleme ortopedice mari. Îi operăm pe toţi, iar dacă sunt în stare biologică gravă şi nu putem interveni, nici Dumnezeu nu-i mai salvează. Nu avem ce face, riscurile sunt mult prea mari.

- S-a întâmplat să aveţi un caz mai complex şi să spuneţi că nu puteţi interveni pentru că nu aveţi un anume aparat sau nu există în clinică personalul medical necesar? Mă refer la pregătirea medicilor, dar şi la cea a asistenţilor, cu care formaţi echipa medicală completă.

Dr. Şerban: Nu, absolut toate politraumatismele şi toate cazurile, că au fost complexe sau mai puţin complexe, au fost rezolvate de noi. Niciun pacient nu a fost trimis în altă parte din această secţie. Este adevărat că am mai avut pacienţi care au cerut să fie transferaţi, dar asta pentru că erau din alte judeţe. Dar este altceva. Voiau, de fapt, să fie acasă, sau mai aproape de casă, să poată fi vizitaţi de familie, de cei dragi. Nu se pune problema să nu putem rezolva vreun caz. Suntem cu mult mai bine dotaţi ca multe alte spitale din ţară, dar şi din străinătate. Dotarea care este, în prezent, în clinica noastră, este completă şi ultramodernă. Este maximum ce poate avea o clinică de ortopedie. Depăşeşte chiar şi München-ul, şi nu o spun eu, au spus-o colegi care au venit să viziteze clinica noastră.

- Activitatea a fost una intensă, implicit şi consumul de materiale sanitare/medicamente a fost pe măsură. În contextul subfinanţării Sănătăţii, cum v-aţi descurcat?

Dr. Şerban: În general am avut materiale sanitare, dar în privinţa medicamentelor, ca peste tot, nu doar la Constanţa, ci şi în ţară, au fost probleme. Am avut materiale de osteosinteză. Am pus sute de tije. Ortopedia şi traumatologia modernă beneficiază şi de materiale de osteosinteză speciale, din titan, pe care doar anume pacienţi le achiziţionează pentru că sunt foarte scumpe. Acestea au rezultate superioare, fără discuţie. Dacă un spital din Anglia îşi permite, din start, să ofere pacientului asemenea materiale, în Germania, de exemplu, sunt spitale care nu-şi permit. Bolnavilor li se comunică faptul că există şi această posibilitate. Este o treabă care se practică oriunde în lume. Sunt şi fracturi speciale care au nevoie de anumite materiale.

- Deficitul de personal din sistemul de sănătate a afectat şi Clinica de Ortopedie?

Dr. Şerban: Da, nu stăm prea bine, şi mă refer la personalul mediu, dar am aflat că vor fi deblocate mai multe posturi. Deci, în curând, vom rezolva şi această problemă. Medici avem. Echipa care este în prezent este completă şi foarte bine pregătită. Acoperim totul foarte bine.

- În afară de ortopedia de urgenţă, vorbim şi de cea cronică...

Dr. Şerban: Avem foarte mulţi pacienţi cronici, sunt foarte multe operaţii de ortopedie cronice. Coxartroză (afecţiune cronică, degenerativă a şoldului), gonartroză (suferinţa genunchiului), monturi, tumori osoase, sunt câteva. Sunt mulţi oameni care au nevoie de operaţii. O altă activitatea complexă este protezarea şoldului sau cea de genunchi. În peste şase luni s-au efectuat peste o sută asemenea operaţii. Este un număr mare. Vin oameni, cererea este foarte mare. Protezele de şold şi genunchi sunt în număr mare. Cei mai mulţi mergeau până acum la Bucureşti, acum nu mai merg, apelează la noi. Posibilităţi de a efectua asemenea operaţii, în condiţii civilizate, există. Pacienţii operaţi la noi se plimbă din a cincea zi pe propriile picioare, pe culoare. Din a şaptea zi cer să meargă acasă, spun că se simt bine.

- Unde pot merge constănţenii pentru o consultaţie?

Dr. Şerban: Dorinţa mea principală, care şi începe să se împlinească, este ca pacienţii să nu mai fugă de Ortopedia de la Constanţa. Vreau ca toţi să fie consultaţi, să afle ce probleme au, şi dacă este cazul să se programeze pentru operaţii. Noi dăm consultaţii în Ambulatoriul Spitalului şi la Centrul Medical Pozimed. Pacienţii cronici pot veni la noi. Toţi doctorii din Clinică pot fi găsiţi la Pozimed pentru consult, acolo li se va spune tot. De exemplu, eu sunt marţi, de la 14.00 la 17.00, la Pozimed, de luni până vineri.

- Ce intervenţii, în plus (noi), sunt efectuate în Clinică de Ortopedie?

Dr. Şerban: Artroscopia genunchiului şi a umărului. Sunt efectuate foarte multe, peste o sută de artroscopii şi ligamento-plastii de genunchi. Artroscopia este o intervenţie minim invazivă recomandată în special în cazul sportivilor.