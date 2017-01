Clinicile de oncologie, la control

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat că va face controale în clinicile de oncologie şi în farmaciile din ţară după ce a constatat că bolnavilor li se refuză eliberarea medicamentelor pe motiv de lipsă a fondurilor sau de epuizare a plafoanelor. Ministrul Sănătăţii Publice a atras atenţia că de multe ori bolnavii de cancer sînt păcăliţi de farmaciştii care nu le dau medicamente pe motiv că plafonul s-a epuizat şi a subliniat că pentru acest tip de maladie nu există plafon. \"Aceste probleme au început să apară şi în unităţile spitaliceşti şi trebuie să vedem dacă este problema managerului care nu alocă corect şi eficient fondurile\", a declarat Nicolăescu. Demnitarul a adăugat că, de cele mai multe ori, managerii încearcă să justifice proasta gestionare a banilor pentru achiţionarea medicamentelor invocînd diverse motive cum ar fi întîrzieri în derularea licitaţiilor. \"Fiecare manager de spital trebuie să înveţe să lucreze cu anticipaţie şi să prevină astfel de situaţii\", a mai spus ministrul.

Nicolăescu a adăugat că pentru rezolvarea problemelor din sistemul de sănătate ar fi nevoie de 17 miliarde de euro, dar şi dacă ar fi disponibili aceşti bani, ar trebui să treacă ani de zile pînă cînd se vor putea simţi efectele. Ministrul de resort susţine că programul de oncologie al Ministerului Sănătăţii este în totală concordanţă cu campania europeană „Uniţi împotriva cancerului”. \"Acestă campanie este susţinută alături de asociaţiile de bolnavi de cancer, cu care am încheiat şi un protocol care cuprinde realizarea Registrului Naţional de Cancer, evaluarea riscului de maladie oncologică la nivelul medicului de familie prin programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, realizarea unui program de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sîn şi cancerul de colon şi extinderea accesului la îngrijiri paleative\", a mai spus demnitarul. Numărul de pacienţi înregistraţi cu cancer în România, la sfîrşitul anului 2005 , a fost de 354.572 prevalenţa fiind 1,6% din care 4.467 sînt copii cu vîrste cuprinse între 0 şi 14 ani. Cazurile noi de cancer ce se adaugă în fiecare an sînt aprox. 55.000 din care aproape 200 apar la vîrste sub 14 ani.