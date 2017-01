Clint Eastwood a primit premiul Palme d\'Or pentru întreaga carieră

În cadrul unei ceremonii intime urmate de o miniconferinţă de presă şi o mică petrecere, Clint Eastwood a primit, miercuri, premiul Palme d\'Or pentru întreaga carieră, din partea organizatorilor Festivalului de Film de la Cannes. Este abia al doilea premiu de acest fel acordat vreodată. Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au profitat de călătoria regizorului în vîrstă de 78 de ani la Paris, în cadrul turneului de promovare a noului său film, intitulat “Gran Torino”, pentru a-i înmîna premiul. Clint Eastwood nu va putea participa în luna mai la festival, întrucît în acea perioadă are programate filmări în Africa de Sud, pentru un lungmetraj inspirat din viaţa lui Nelson Mandela. “Sînt foarte flatat că am fost ales pentru a primi acest premiu. Cineaştii francezi mi-au fost întotdeauna alături, pe tot parcursul carierei. Cînd am regizat primul film, cineaştii şi criticii francezi m-au încurajat, în timp ce în ţara mea, toţi au fost reticenţi. Franţa este prima ţară care priveşte şi apreciază cinematografia ca pe o formă de artă”, a declarat Clint Eastwood.

Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au mai acordat un singur premiu pentru întreaga carieră, lui Ingmar Bergman, în anul 1997. În cariera sa de regizor, Clint Eastwood a cîştigat peste 60 de premii la diferite festivaluri de film internaţionale, între care şi cinci premii Oscar, dintre care două pentru regie. Filmele care i-au adus cele mai multe premii sînt “Million Dollar Baby / O fată de milioane”, “Mystic River”, “Unforgiven / Necruţătorul” şi “Bridges of Madison County / Podurile din Madison County”, “Letters from Iwo Jima / Scrisori din Iwo Jima”. Clint Eastwood, născut în 1930, şi-a început cariera de actor jucînd în cîteva producţii neînsemnate ale studiourilor Universal, dar primele succese le-a avut în filmele western regizate de Sergio Leone: ”Pentru un pumn de dolari” din 1964, ”Pentru cîţiva dolari în plus” din 1965 şi ”Cel bun, cel rău, cel urît” din 1966. A urmat seria Dirty Harry, iar toate cele cinci lungmetraje au înregistrat, la vremea lor, recorduri de încasări.