Clint Eastwood o sfătuieşte pe Angelina Jolie să se odihnească mai mult

Renumitul actor şi regizor american Clint Eastwood a sfătuit-o pe Angelina Jolie, cu care a colaborat la drama “Schimbul / Changeling”, să doarmă şi să se odihnească mai mult în această perioadă, în care actriţa americană va debuta în calitate de regizor. “Sfatul meu pentru ea: să doarmă mai mult decât actorii”, a declarat Clint Eastwood într-un interviu acordat revistei “People”, cu ocazia premierei celui mai recent lungmetraj al său, “Hereafter”, la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto. “Şi să aibă un bun management, să ştii ce vrei şi să ştii ce cauţi şi cum să obţii acel lucru”, a declarat venerabilul cineast american, în vârstă de 80 de ani.

Angelina Jolie, în vârstă de 35 de ani, este, totodată, producătoarea şi scenarista acestui film, despre care presa internaţională a afirmat că va fi o dramă despre războiul din Bosnia. Deşi se pare că actriţa americană va avea extrem de multe responsabilităţi, Clint Eastwood a declarat că nu are niciun dubiu că Angelina Jolie va reuşi şi va crea o capodoperă. “Este o femeie frumoasă foarte inteligentă. Ştiu deja că se va descurca minunat. Nu am discutat cu ea despre acest film în particular, dar ştiu că este o persoană greu de oprit. Are o bună etică profesională şi este foarte deşteaptă. Abia aştept să văd filmul ei”, a adăugat Eastwood. Actriţa a anunţat că va regiza şi va juca într-un film a cărui acţiune se petrece în timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995) într-o declaraţie dată publicităţii în luna august, de Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi din cadrul ONU (ICNUR), organizaţie pentru care Jolie este ambasadoare a Bunăvoinţei. Filmările ar urma să înceapă în această toamnă. Pelicula va spune povestea unui cuplu de îndrăgostiţi, care se întâlnesc înainte de izbucnirea războiului şi va ilustra, totodată, impactul conflictului armat asupra relaţiei lor.

Angelina Jolie este una dintre actriţele cel mai bine plătite de la Hollywood, cu venituri de 20 de milioane de dolari câştigate în ultimele 12 luni, potrivit revistei “Forbes”. Actriţa, care a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar, în februarie 2009, pentru rolul din “Schimbul / Changeling”, regizat de Clint Eastwood, are o relaţie de mai mulţi ani cu actorul Brad Pitt, alături de care a şi jucat în “Dl. & Dna. Smith”. A devenit celebră graţie rolului principal din franciza “Lara Croft”, a jucat în multe producţii cu succes la public, dar a câştigat şi premiul Oscar pentru rol secundar, în 2000, cu rolul din “Tinereţe furată / Girl, Interrupted”. Clint Eastwood, născut în 1930, a câştigat cinci premii Oscar, ca actor, regizor şi producător.