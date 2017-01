Clint Eastwood, premiat de marile studiouri americane de film

Actorul şi regizorul American Clint Eastwood va fi recompensat cu un premiu pentru activităţile sale umanitare de asociaţia ce reprezintă interesele studiourilor de producţie de film de peste Ocean. Premiul umanitar Jack Valenti, aflat la prima ediţie, este numit după fostul preşedinte al asociaţei. În vîrstă de 76 de ani, Clint Eastwood va fi recompensat cu acest premiu, ce îi va fi decernat la Washington, săptămîna viitoare.

Preşedintele asociaţiei, Dan Glickman, a declarat că inspectorul "Dirty Harry" exemplifică de decenii decenţă şi bunătate a spiritului prin filmele pe care le realizează. Cel mai recent film al lui Clint Eastwood, "Letters from Iwo Jima", a obţinut patru nominalizări la ediţia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 25 februarie. Lung-metrajul în limba japoneză este continuarea unul alt film realizat de Clint Eastwod în 2006, "Flags of Our Fathers". Ambele producţii se axează pe bătălia pentru insula Iwo Jima, din anul 1945, în care au murit 21.000 de japonezi şi 6.800 de soldaţi americani.

Născut în 1930 la San Francisco, Clint Eastwood a jucat mai întîi în western-uri spaghetti sub bagheta regizorului Sergio Leone şi a devenit celebru în anii '70 cu personajul Dirty Harry. Ca actor nu a fost niciodată recompensat cu un premiu Oscar. Clint Eastwood a cîştigat însă două premii ale Academiei, pentru cea mai bună regie şi cel mai bun film, cu pelicula "Necruţătorul" în 1993 şi un altul cu "O faţă de milioane" în 2005.