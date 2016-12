Clint Eastwood sprijină căsătoriile gay

Actorul şi regizorul american Clint Eastwood s-a alăturat câtorva sute de membri ai Partidului Republican care au expediat Curţii Supreme americane un document oficial în care se solicită legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. Curtea Supremă va analiza pe 26 martie recursul intentat împotriva unei legi care interzice căsătoriile între persoanele de acelaşi sex în statul California. În ziua următoare, Curtea se va pronunţa în legătură cu constituţionalitatea legii federale americane potrivit căreia căsătoria este un drept rezervat cuplurilor heterosexuale.

Clint Eastwood, al cărui discurs susţinut în faţa unui scaun gol care îl simboliza pe preşedintele Barack Obama, în timpul convenţiei republicane din vara anului 2012, a făcut să curgă multă cerneală în presa americană, figurează pe lista persoanelor care au semnat acel document de sprijinire a căsătoriilor gay. Textul, redactat la iniţiativa republicanilor care sprijină recursul intentat de Fundaţia Americană pentru Egalitatea în Drepturi (AFER) contra Proposition 8, actul legislativ adoptat după referendumul care a interzis căsătoriile gay în statul California, autorizate pentru câteva luni în 2008. Printre semnatarii documentului figurează foşti guvernatori, parlamentari, colaboratori ai lui Mitt Romney în campania prezidenţială a acestuia, dar şi mulţi membri din administraţia fostului preşedinte american George W. Bush, precum Secretarul de Stat pentru Comerţ, Carlos Gutierrez şi Secretarul de Stat adjunct pentru Apărare, Paul Wolfowitz.

Căsătoria oficială dintre doi bărbaţi sau dintre două femei nu este recunoscută la nivel federal, dar este recunoscută în nouă dintre cele 50 de state americane, Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont şi Washington, precum şi în districtul Columbia şi în două teritorii amerindiene. În plus, statul Rhode Island recunoaşte căsătoriile gay oficializate în alte jurisdicţii, iar California, care a legalizat pentru o scurtă perioadă căsătoriile gay, în 2008, le recunoaşte în prezent, în anumite condiţii.