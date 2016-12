Clipe speciale cu arii italiene şi lieduri slave

În virtutea bunului obicei de a dedica, pe durata sezonului estival, fiecare zi de miercuri întâlnirilor de suflet cu muza Eutherpa, Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România le-a oferit melomanilor, şi în această săptămână, adevărate momente de desfătare spirituală. Protagonista serii lirice de miercuri seară, care, în ambientul Muzeului de Artă, a făcut ca minutele să treacă cu repeziciunea secundelor, a fost soprana Roxana Bageac, acompaniată la pian de conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu. Repertoriul estival, alcătuit în prima parte din arii celebre, precum cea a eroinei lui Puccini, din „Boema” - „Si, mi chiamano Mimi” sau aria Juliettei din „I Capuletti e i Montecchi”, de Bellini - „Eccomi in lieta vesta” şi din lieduri de Dvorak, Rahmaninov şi Ceaikovski, în cea de-a doua parte, a constituit un dar special pentru melomani. „Este un repertoriu pe care nu îmi permit să-l cânt foarte des. Îmi place foarte mult repertoriul romantic şi pentru că aşa am simţit în adâncul sufletului, să cânt ceva romantic, l-am ales. Eu am pornit de la o voce un pic mai plină şi am mers spre coloratură, dar programul din această seară a fost un pic mai aşezat. Îmi face o deosebită plăcere să cânt muzică slavă. În prima parte a recitalului am avut arii pe care le prezint ocazional”, a subliniat soprana Roxana Bageac, miercuri seară, la finalul recitalului.

Absolventă a Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius” Constanţa, secţia Canto principal, Roxana Bageac este artist liric al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. În formarea sa de profesionist al scenei lirice, o contribuţie însemnată a avut-o activitatea coristică din cadrul filarmonicii „Marea Neagră”, cât şi atenta îndrumare a prof. Aida Abagief şi Marina Mirea. Palmaresul său, în calitate de solistă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, cuprinde roluri în opere precum: „Nunta lui Figaro“ de Mozart (Susanna), „Rigoletto“ de Verdi (Gilda) şi „Răpirea din serai”, de Mozart (Konstanze). În prezent, tânăra pregăteşte roluri de o mare frumuseţe precum: Violeta Valery din „Traviata”, de Verdi, Lucia din „Lucia di Lammermoor”, de Donizetti şi Julieta din „Capuletti şi Montecchi”, de Bellini.

Licenţiat al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, la clasa prof. Gabriel Amiras şi Constantin Ionescu-Vovu, conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu a susţinut numeroase recitaluri pe scenele naţionale. Pianistul care îi formează pe viitorii muzicieni de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius” este autor a numeroase studii de specialitate.