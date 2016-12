Clipul Andreei Bănică, în topul preferinţelor internauţilor

Frumoasa artistă din Eforie, Andreea Bănică, se bucură, în ultima perioadă, de numeroase realizări, atît pe plan profesional, cît şi personal. Chiar dacă este în aşteptarea primului copil, Andreea nu a luat, încă, o pauză în activitatea muzicală şi a filmat clipul piesei „Lei Li Ra”. Noul videoclip, în regia lui Iulian Moga, a ajuns, în această săptămînă, pe primul loc în preferinţele internauţilor, fiind cel mai vizionat clip pe site-ul www.radio21.ro. „În clip este vorba despre un vis pe care îl am, fiind un cerc închis. Mă trezesc în aceeaşi încăpere, după ce fac un întreg periplu prin cîteva locuri total diferite, care exprimă stările prin care trec”, a spus Andreea Bănică despre noul său material filmat.

Pe locul al doilea în topul preferinţelor utilizatorilor aceluiaşi site se află clipul melodiei „Designed To Love You”, semnată de Smiley. Pentru realizarea acestui clip, artistul a apelat la fanii săi, care au putut trimite fotografii alături de persoana iubită, iar la final, Smiley a ales cea mai originală pereche. Astfel, în videoclipul „Designed To Love You”, alături de Smiley şi de iubita lui, Laura Cosoi, publicul mai poate vedea un cuplu, care a fost ales în urma concursului de fotografii. „Pentru mine, campania Designed To Love You a fost mai mult decît o interacţiune cu publicul care îmi apreciază muzica. A fost o formulă inedită de a le transmite aprecierea mea pentru curajul de a-şi striga în gura mare dragostea faţă de partener”, a precizat Smiley. Şi acest clip este regizat tot de Iulian Moga.

„Medalia de bronz” îi aparţine, în această săptămînă, lui Puya, clipul „Undeva-n Balkani” clasîndu-se pe cea de-a treia poziţie. „Este un videoclip ce foloseşte reţeta clasică pentru acest gen muzical, însă, de această dată, l-am vrut filmat într-un studio”, a precizat Puya. Piesa este primul single promovat de artist de pe cel mai recent album al său, intitulat „Românisme”