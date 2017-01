Clipurile realizate pentru persoanele cu deficienţe de auz, succese pe YouTube

Videoclipurile unor melodii pop traduse pentru persoane cu deficienţe de auz, realizate de un fan al formaţiei Arctic Monkeys care a învăţat limbajul mimico-gestual, se bucură de un mare succes pe YouTube. Tyrone Whittle, de 43 de ani, a postat, pe site-ul de video streaming YouTube, melodii ale trupelor Arctic Monkeys, The Smiths, Oasis şi ale Madonnei, traduse în limbajul mimico-gestual folosit de persoane cu deficienţe de auz. Clipurile sale au fost vizionate, pînă în prezent, de peste 150.000 de persoane. “Întotdeauna am fost interesat să învăţ să-mi folosesc mîinile pentru a comunica. Apoi a venit momentul în care fosta mea nevastă mi-a reproşat că nu am făcut niciodată ceva romantic pentru ea. Ştiu că pare ciudat, dar atunci m-am decis să învăţ limbajul semnelor folosit de surdo-muţi pentru a o impresiona. Lucrurile au venit cumva de la sine după acest moment şi am început să fiu invitat la festivaluri de muzică şi alte astfel de evenimente, pentru a «cînta» prin intermediul semnelor şi al dansului”, a afirmat Tyrone Whittle. Pînă în prezent, acesta a realizat 18 clipuri video, cel mai popular fiind “I Bet You Look Good on the Dancefloor” al trupei Arctic Monkeys, ce are peste 40.000 de vizualizări.