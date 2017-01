Clooney şi Witherspoon oferă cele mai frumoase cadouri de Crăciun

Potrivit unui expert în citirea chipurilor, George Clooney şi Reese Witherspoon s-au situat pe primul loc în topul celebrităţilor cu cele mai mari probabilităţi de a oferi cadouri frumoase de Crăciun. Expertul susţine că cele mai frumoase cadouri sînt cele oferite de femeile cu ochi mari şi de bărbaţii cu nasuri proeminente. “George Clooney are un nas puternic pe o faţă echilibrată. Cel mai adesea, acest tip de persoană îşi atinge scopurile şi este foarte generoasă. Nasul lui Reese Witherspoon spune că acesteia îi place să ofere cadouri generoase celor apropiaţi. Are un zîmbet larg, simpatic, ce spune că are o personalitate plăcută. Dar, deşi chipul ei este dulce, poţi paria că are o personalitate puternică. Faţa ei are pomeţi proeminenţi, ceea ce înseamnă că ea este cea care ia hotărîrile”, a explicat autorul cărţii “Your Face Tells All”, în traducere, Faţa ta spune totul.

Chipul lui Mick Jagger este interesant, cu un nas nu prea subţire. “Dacă îi eşti prieten, aşteaptă-te la cadouri drăguţe. Gura este foarte mare, deci are o inimă bună, dar are nevoie de libertate. Liniile rîsului din jurul gurii sînt lungi, ceea ce înseamnă că va trăi mult. Liniile rîsului pronunţate sînt asociate în cultura chineză cu o sexualitate puternică”, a afirmat Eric Kanto. Mel Gibson are o frumoasă linie a nasului. Sprîncenele mai joase indică o persoană care are tendinţa de a-i mulţumi pe cei din jur. Concluzia: oferă multe cadouri de Crăciun. Jack Nicholson are chipul unui om generos, care cumpără o mulţime de bunătăţi pentru prietenii săi, bărbaţi şi femei. Nările largi indică faptul că acesta este foarte emoţional şi îi sare ţandăra din te miri ce. Zîmbetul larg vorbeşte despre o personalitate plăcută, dar dacă buzele sînt subţiri, acest lucru înseamnă că persoana respectivă este dispusă să spună orice, oricînd doreşte. Urechile sale sînt frumoase, lungi şi echilibrat aşezate, deci este foarte norocos în multe domenii.