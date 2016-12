Clopoțelul sună pentru 38 de elevi

Școlile al căror clopoțel sună în fiecare dimineață pentru doar câțiva elevi nu sunt o noutate în România. În unele sate există școli ce funcționează doar cu 15 copii - numărul minim de elevi cu care se poate înființa o clasă. Un caz asemănător există și în județul Constanța, mai exact la Școala Primară din localitatea Vadu, aflată în structura Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Lazăr” din comuna Corbu. Ieri, școala și-a redeschis porțile pentru cei 38 de elevi ai săi, după doi ani în care, de la primele ore ale dimineții, copiii de vârstă școlară erau nevoiți să se trezească cu cel puțin o oră mai devreme pentru a face naveta la școala din Corbu.

27 DE KILOMETRI DUS-ÎNTORS: ATÂT TREBUIAU SĂ PARCURGĂ ZILNIC, CU MICROBUZUL ȘCOLAR, TOȚI ELEVII DIN SAT.

În opinia inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. dr. Răducu Popescu, această situație ar fi fost de înțeles dacă în Vadu nu ar fi existat o școală. ”Școala din Vadu este o unitate de învățământ cu tradiție și arată bine. Aceasta este și nedumerirea părinților, care nu au înțeles de ce s-a închis școala”, a declarat inspectorul școlar general. Motivul care a dus la închiderea unității de învățământ, unde încă din 1923 sute de copii au deschis pentru prima dată Abecedarul, a fost în principal reducerea numărului de elevi din sat. Acest lucru a făcut ca elevi de vârste diferite să învețe împreună, pentru că erau prea puțini să formeze clase separate. Sistemul de învățământ simultan a funcționat mult timp, până în urmă cu doi ani, când unitatea de învățământ s-a închis la inițiativa Consiliului Local al Primăriei Corbu, urmând ca în Vadu să funcționeze doar o grădiniță, spre disperarea părinților. ”Motivul pentru care școala s-a închis era calitatea relativ deficitară a actului de învățământ. Consiliul Local a avut în vedere, la momentul desființării, faptul că școala funcționa în regim de predare simultan și în acel moment s-a crezut că în felul acesta putem crește calitatea actului de învățământ”, a spus primarul comunei Corbu, Marian Gălbinașu. Una dintre mame, care urma să își dea anul trecut fetița la școală, în grupa 0, a decis să o lase încă un an la grădinița din Vadu, pentru a nu pune copilul pe drumuri. ”Anul trecut nu am fost obligați să dăm copiii la grupa 0, așa că am decis să las fetița aici, la grădiniță, la grupa pregătitoare. Acum, fata e în clasa I”, mărturisește femeia.

AU LUPTAT PENTRU REDESCHIDEREA ȘCOLII Anul trecut, mai mulți părinți nemulțumiți s-au prezentat la sediul ISJ Constanța, în speranța că școala din Vadu își va redeschide porțile pentru cei mici. ”Un grup de părinți a venit, la finalul anului trecut, la Inspectoratul Școlar. Din acel moment, timp de două luni am inițiat toate demersurile necesare pentru a redeschide școala din Vadu. Primăria și Consiliul Local au fost cei care au decis închiderea școlii, iar noi am constatat că la momentul respectiv au fost câteva deficiențe de comunicare între reprezentanții părinților și Consiliul Local al comunei Corbu”, a declarat prof. Răducu Popescu. ”Fostul director ne-a spus că așa e legea, că nu se mai permite învățământul simultan. Acesta a fost motivul pentru care s-a desființat școala. Noi așa am ajuns la Inspectoratul Școlar, să ne facem dreptate. Naveta este foarte obositoare pentru un copil de 6-7 ani, care trebuia să se trezească la 6, pentru că la 7.10 microbuzul pleca”, a spus un alt părinte. Acum că școala s-a redeschis, cei 38 de elevi vor învăța, ca și în anii trecuți, în sistem simultan. Școlarii din grupa 0 vor forma o clasă împreună cu colegii lor mai mari din clasele I și a II-a, iar cei din clasele a III-a și a IV-a vor face parte din cea de-a doua clasă a școlii. ”Este un motiv de bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Acum, elevii nu se vor mai trezi atât de devreme și nu vor mai merge la școală în centrul de comună”, a declarat primarul comunei Corbu. Potrivit inspectorului școlar general, ISJ Constanța a pus la dispoziție cadrele de specialitate necesare formării celor două clase. De asemenea, Răducu Popescu a dat asigurări că în continuare se va oferi elevilor din localitate un învățământ de calitate. ”Inspectoratul va monitoriza clasele nou-formate și va iniția o acțiune de colectare a mijloacelor necesare într-o școală, pentru a oferi copiilor din Vadu dotările de care au nevoie pentru a primi o educație cât mai bună”, a atras atenția prof. Răducu Popescu.