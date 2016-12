Clotilde Armand despre respingerea renumărării voturilor: E un abuz complet!

Candidatul USB pentru primăria sectorului 1, Clotilde Armand, a calificat decizia Biroului Electoral de sector de a respinge renumărarea voturilor cerută de USB drept ''un abuz complet''.

''Întâmpinarea noastră a fost respinsă de Biroul Electoral al sectorului 1, compus exclusiv de partidele parlamentare, cu mulți membri PSD, sunt cel mai bine reprezentați. Să știți că este o mare problemă. Am fost anunțați la ora 15 să revenim la ora 19, la 19 ni s-a spus să revenim la 21, la 21 ni s-a spus să revenim la 22, am așteptat, la 22,30, după multe tergiversări, ne-au respins această cerere legitimă și legală și justificată. Nu este corect să nu clarificăm situația. Nu este în regulă, era bine să rezolvăm problema aceasta și pentru domnul Tudorache. El a anunțat că nu se va opune, dar colegii lui de partid s-au opus. Eu până acum am avut încredere că totul se va rezolva în mod civilizat, acum încep să am dubii. Va trebui să mă susțineți pentru a obliga PSD să fie mai corect, mai transparent și să nu folosească aceste metode care sunt antidemocratice. Sunt extrem de supărată, mi se pare că este normal într-o țară ca România, în București, în sectorul 1 trebuie să facem acest efort minim de renumărare a unor voturi. Nu este o cerere abuzivă, oricine care are cifre în fața lui cifre înțelege că are rost să facem această verificare, e un abuz complet'', a transmis Clotilde Armand prin intermediul unui mesaj video postat pe Facebook.

Ea a reiterat că nu se explică de ce în secţiile fără reprezentaţi USB a primit mai puţine voturi decît a primit USB pentru Consiliul local, unde tot ea era prima pe listă.

Biroul Electoral al Sectorului 1 a respins marți seara cererea de renumărare a voturilor din 18 secții, solicitată de USB, rezultatul în urma centralizării proceselor verbale fiind Dan Tudorache (PSD) - 31,07%, Clotilde Armand (USB) - 28,77%, în timp ce Alexandru Nazare (PNL) a obținut 19,57%.