Cluburi de iarnă pentru pensionari în toate cartierele

Vîrstnicii din Constanţa beneficiază, de ieri, de serviciile celor 10 cluburi de iarnă amenajate special pentru ei de Primăria Constanţa, în toate cartierele municipiului. Primarul Radu Mazăre a fost prezent, alături de numeroşi beneficiari ai investiţiilor, la deschiderea cluburilor din Tomis 2, Tomis 3 şi Palas. Vîrstnicii s-au înghesuit să discute cu primarul, fie pentru a-l felicita, fie pentru a-i mulţumi pentru măsurile sociale adoptate de Primărie în sprijinul lor, fie pentru a-şi exprima doleanţele. Din vorbă în vorbă, Mazăre a anunţat că la iniţiativa sa, Serviciul Public de Impozite şi Taxe şi alte Venituri la Bugetul Local (SPITVBL) caută soluţii pentru majorarea plafonului gratuităţilor pentru transportul în comun. „Am promis că, indiferent de cît de mult vor creşte pensiile, persoanele care au avut pensii pînă la 400 de lei vor beneficia în continuare de gratuitate. Am discutat cu directorul SPITVBL, Virginia Ştefănică, în vederea stabilirii plafonului pentru anul viitor şi, din cîte am înţeles, plafonul va creşte în jurul sumei de 470 – 480 de lei”, a spus primarul. Vestea a fost primită cu bucurie, la fel ca şi cea conform căreia Primăria va organiza excursii la mănăstirile din judeţ pentru persoanele care frecventează cluburile pensionarilor. „Vom pune la dispoziţie autocare - cîte va fi nevoie - şi ne vom organiza astfel încît la fiecare club să se facă periodic cîte o excursie”, a anunţat primarul în entuziasmul vîrstnicilor. O altă surpriză pregătită pentru bătrîni este veritabilul campionat de table şi şah, cu premii consistente, organizat în cluburi. Un alt anunţ al primarului a fost primit de pensionari cu o voioşie care depăşeşte povara vîrstei: seri dansante în fiecare club. A urmat un vacarm de aplauze, rîsete, glume şi zîmbete complice. Ba, unii au plusat, solicitîndu-i primarului să organizeze chiar revelioane în cluburi. Mazăre a explicat că astfel de evenimente nu sînt greu de organizat, singurele impedimente fiind legate de numărul mare de vîrstnici care vor dori să participe şi de faptul că în astfel de cazuri nu pot fi impuse criterii de selecţie: „Vom căuta soluţii pentru organizarea revelionului vîrstnicilor în cluburi şi, dacă vom găsi posibilităţi să nu supărăm pe nimeni, cred că am putea să facem astfel de petreceri”.

În perioada sezonului rece, cluburile de vară intră în conservare, urmînd a fi redeschise imediat ce vremea va permite vîrstnicilor să stea în aer liber. Atît în cluburile de vară, cît şi în cele de iarnă, pensionarii constănţeni beneficiază zilnic, gratuit, de jocuri, ceai, cafea şi apă plată. Cluburile sînt dotate cu televizoare cu plasmă şi primesc zilnic seturi cu ziarele locale şi centrale.