“Cluburile centrale racolează sportivii din provincie”

Doar 162 de zile au mai rămas pînă la marele eveniment al anului 2008, Jocurile Olimpice de la Beijing, iar pregătirile sînt în toi. Febra competiţiei a cuprins pe toată lumea, iar forfota creată de pregătirile acesteia au poposit şi la CS Farul. Cu trei sportivi calificaţi pînă în momentul de faţă, Răzvan Florea - la înot, Adelina Gavrilă - la triplusalt şi Anca Heltne - la aruncarea greutăţii, clubul constănţean speră ca în avionul spre Beijing să mai urce şi cel de-al patrulea sportiv constănţean. Cele mai mari şanse le are Ionuţ Gheorghe, care în aceste zile participă la turneul de calificare de la Pescara (Italia). “Nu stăm deloc rău pînă în acest moment. Avînd în vedere că la nivel naţional sînt 65 de sportivi calificaţi pînă acum la Olimpiadă, este foarte bine că un club de provincie să dea un asemenea număr de sportivi. Am spus mereu că Farul ţine pasul cu rezultatele româneşti înregistrate la nivel internaţional, iar acest lucru se întîmplă an de an. E drept că sportul românesc se confruntă cu o problemă mare, însă aceasta nu va putea fi rezolvată în doi trei ani. Este nevoie de timp să clădeşti o nouă generaţie de sportivi şi să punem un sistem la punct”, a declarat directorul CS Farul, Ilie Floroiu, care crede că sportivii constănţeni au mari şase să aducă cel puţin o medalie olimpică României: “Pentru noi, la nivel de judeţ ar fi un rezultat extraordinar dacă am obţine una-două medalii şi cred că vom avea un cuvînt de spus acolo”. Din păcate, clubul se confruntă cu o problemă care, ce-i drept, a început în urmă cu mulţi ani, dar care a luat amploare în ultimul timp. Cluburile centrale şi-au făcut un obicei în a racola cei mai buni sportivi din provincie şi îşi trec în cont rezultatele obţinute de aceştia, fără a trece prin greutăţile creşterii şi pregătirii acestuia. Ultimul pe „răpit” este Iosif Chirilă, component al lotului olimpic de kaiac-canoe, calificat de altfel la Beijing. “Eu am tras un semnal de alarmă, însă această practică a unor colegi de-ai mei nu se opreşte. Am atras atenţia şi la federaţii că antrenorii ar trebui să îşi vadă de treaba lor şi să nu le mai împuie capul sportivilor. Toate acestea au şi efecte negative, care la prima vedere nu sînt evidente, pentru că mulţi dintre ei se pierd pe drum. Din păcate, ultimul care a fost convins să plece este Iosif Chirilă, care a fost luat la Steaua”, a spus, indignat, Floroiu, care a dezvăluit că nici Răzvan Florea sau Ionuţ Gheorghe nu au fost ocoliţi de astfel de oferte: “Depinde de fiecare sportiv dacă acceptă sau nu. Din fericire Ionuţ şi Răzvan sînt băieţi care şi gîndesc, iar ultimul chiar a refuzat clubul Dinamo cu un răspuns care m-a uns la suflet”.