Cluburile pentru pensionari de la Far şi CET, inaugurate oficial

Alte două cluburi pentru pensionari au fost inaugurate, sîmbătă, de către primarul Constanţei, Radu Ştefan Mazăre. Cele două cluburi, situate în piaţa Far, la parterul Blocului PS3 şi în cartierul CET, pe Aleea Egretei, nr. 2, sînt primele pentru pensionari deschise în locaţii de iarnă. ”Pînă acum, am inaugurat cluburi pentru pensionari în aer liber, dar, din păcate, în cartierele Poarta 6, Km 4-5, CET şi zona Far toate terenurile sînt revendicate. Aici au avut proprietăţi însemnate mai multe familii de boieri, care au revendicat în întregime cartierele. În aceste condiţii, între blocuri nu am găsit loc liber să facem nici măcar o parcare sau un loc de joacă pentru copii. Pe terenurile revendicate nu putem pune nicio cărămidă, pentru că vin procurorii să ne tragă la răspundere că am eliberat o autorizaţie de construcţie pe un teren revendicat. Acesta este motivul pentru care nu am putut face şi aici un foişor de vară pentru pensionari cum am făcut în celelalte zone ale oraşului şi am deschis, în miezul verii, cluburi de iarnă”, le-a explicat Radu Mazăre pensionarilor prezenţi la inaugurare. Profitînd de prezenţa sa, oamenii l-au asaltat pe primar cu o mulţime de probleme cu care se confruntă. Edilul le-a spus că administratorii cluburilor vor îndosaria toate nemulţumirile şi problemele pe care le au pensionarii şi le vor transmite spre rezolvare Primăriei Constanţa, pentru ca pavilioanele să aibă şi rolul de centre teritoriale de relaţii cu publicul, pe lîngă destinaţia iniţială. ”În fiecare club, este un administrator şi un caiet de sesizări. Vă rog frumos să scrieţi în acel caiet toate doleanţele dvs. şi vă promit că eu le voi citi şi mă voi ocupa de ele. De aia stau la Primărie, ca să rezolv problemele oraşului. Pînă acum m-am ocupat de problemele mari: astfaltare, iluminat public, şcoli, turism, dar ştiu că sînt şi problemele acestea mici spre care îmi voi îndrepta atenţia”, a mai spus Mazăre.

Pensionarii s-au arătat interesaţi şi de modul în care se va acorda gratuitatea pe mijloacele de transport în comun din municipiu, după data de 1 ianuarie 2008. “Plafonul de gratuitate va creşte de la 1 ianuarie pînă la 400 lei. Deocamdată, nu pot creşte plafonul, pentru că nu am bani. Nu primesc niciun ban de la Guvern. O doamnă mă întreba cum poate Videanu de la Bucureşti să dea gratuităţi. Păi sigur că poate dacă toţi bani pleacă la el şi la Boc, care a primit cadou o mie de miliarde de lei. Nici nu putem să pronunţăm acest număr. Pe mine nu mă lasă să fac o amărîtă de şosea de coastă, pentru care mă chinui de trei ani de zile să primesc aprobare. Noi trăim de pe urma turismului şi a portului”, le-a spus primarul pensionarilor. Cluburile pentru pensionari inaugurate sîmbătă sînt dotate cu aer condiţionat şi televizor cu plasmă. În plus, pensionarii care le vor frecventa vor primi, în mod gratuit, cafea, ceai, ciocolată caldă, cafea cu lapte, apă plată şi şapte seturi de ziare ale presei locale şi centrale. Nu vor lipsi nici jocurile distractive (rummy, şah, table, cărţi de joc).