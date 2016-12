CM de atletism de la Berlin vor încheia cel mai bun sezon al Cristinei Bujin

Campionatele Naţionale de atletism pentru seniori şi tineret de la Bucureşti au confirmat forma bună în care se află reprezentanţii României înainte de Campionatele Mondiale de la Berlin. Întrecerea de la Bucureşti a avut pentru sportiva constănţeană Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo Bucureşti) o însemnătate aparte. La doar două săptămîni după ce a devenit vicecampioană europeană la tineret în proba de triplusalt, atleta pregătită de Lenuţa Dragomir a stabilit un nou record personal. Săritura de 14,26 m, cu care cucerea medalia de argint în Lituania, la Kaunas, a fost îmbunătăţită cu 16 cm, iar speranţele Cristinei într-o clasare între primele opt triplusaltiste din lume au crescut după această săritură de 14,42 m. „Acest rezultat îmi dă mai multe speranţe. Îmi doresc foarte mult să prind finala de la Berlin. Dacă voi reuşi să sar la fel ca şi la Campionatele Naţionale am şanse”, spune Cristina Bujin. Dărîmată de pierderea fratelui ei, Claudiu, răpus de cancer la începutul acestui an, Cristina şi-a găsit alinarea în sport. Ambiţia şi dorinţa de a obţine rezultate din ce în ce mai bune şi-au făcut efectul, iar Cristina este aproape de a încheia cel mai bun sezon al său. „La început mi-a fost foarte greu, dar dorinţa de a cuceri o medalie la Campionatele Europene m-a motivat foarte mult. Mi-am propus să obţin rezultate din ce în ce mai bune. Sînt foarte motivată să ajung cît mai departe”, spune atleta uitîndu-se la tatuajul de la încheietura mîinii drepte, unde sînt înscripţionate iniţiala fratelui şi a ei. Tatuajul îi poartă noroc. De cînd l-a făcut îi merge din ce în ce mai bine. Este singura superstiţie pe care o are. De restul face abstracţie. Nu crede că sînt bune înaintea concursului. „Nu am superstiţii înaintea concursurilor. Nu cred că este bine. Doar cînd mă mai împiedic cu stîngul mă gîndesc un pic, dar îmi revin repede, căci nu mă ajută să mă gîndesc la aşa ceva”, se destăinuie sportiva. Lupta de la Berlin se anunţă una dură, medalia de aur aflîndu-se undeva în dreptul liniei de 15 m, pe care Cristina a trasat-o, cu ajutorul teului, la antrenamentul desfăşurat aseară, la Stadionul “Farul”. „Cred că o să fie o bătălie mare. Sînt foarte multe fete bune. Mie îmi place de Tatiana Lebedeva, dar acum nu este în formă. O săritură cît mai aproape de 15 m cred că va lua aurul”, consideră atleta constănţeană.

Mama, antrenor secund

Cristina Bujin a început atletismul la vîrsta de zece ani, fiind adusă la stadion chiar de mama ei, profesoară de sport. Din cînd în cînd o mai ajută la antrenamente, atunci cînd Lenuţa Dragomir nu poate ajunge „Aveam zece ani cînd am început atrenamentele. Mama e acum şi antrenorul meu secund”, spune, rîzînd, Cristina. „Am şi un secund, iar cînd apar probleme neprevăzute apelez cu încredere pentru că mama ei este chiar un pic mai drastică decît mine. Este o plăcere să lucrezi cu Cristina şi cu familia ei. Sînt nişte oameni de sport de la bunică pînă la ea”, spune şi Lenuţa Dragomir, care speră ca eleva sa să repete performanţa de la Naţionale şi la Berlin: „Îmi doresc din suflet să se repete performanţa şi la Campionatele Mondiale pentru că este şi sfîrşit de sezon. Am atins punctul culminant la Campionatele Europene de tineret, unde ea avea fixat principalul obiectiv din acest sezon”.