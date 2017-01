Cms. Adrian Feraru vrea să scape de scandal, prin transfer

Cms. Adrian Feraru, şeful Biroului Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Port Constanţa, nu mai vrea să lucreze în cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa. Implicat în două scandaluri care au şifonat serios imaginea Poliţiei Transporturi Constanţa, cms. Feraru a simţit nevoia să plece din unitatea în care lucrează. În acest sens, ofiţerul a înaintat Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) o solicitare de transfer la Biroul de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Tulcea. Din nefericire pentru el, răspunsul primit nu a fost cel pe care spera să-l audă. Întrucît urmează să fie rejudecat disciplinar de Consiliul de Disciplină al Poliţiei Transporturi Constanţa, şeful Biroului Siguranţă Publică nu se poate transfera pentru moment nicăieri.

Problemele cms. Feraru au început în luna august a acestui an, atunci cînd jurnaliştii săptămînalului „Academia Caţavencu” au publicat un articol în care făceau referire la posibile fapte de corupţie în care acesta ar fi fost implicat. Jurnaliştii susţineau că au o înregistrare video cu cms. Feraru, care îi propune reprezentantei unei firme de transporturi din Bucureşti să colaboreze cu o societate condusă, prin intermediul unui interpus, de un poliţist, în schimbul soluţionării unui furt petrecut pe 20 iunie în Portul Constanţa. Concluziile anchetei interne, demarate la nivelul Poliţiei Transporturi Constanţa, au arătat că Feraru „a încălcat deontologia profesională”. La începutul lunii septembrie, şeful Biroului Siguranţă Publică a fost judecat în lipsă de membrii Consiliului de Disciplină, care au decis demiterea lui din funcţie, cea mai severă sancţiune care putea fi dispusă în acest caz. Ulterior, Feraru a solicitat să fie rejudecat, însă Consiliul de Disciplină nu s-a mai putut întruni întrucît Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) a înaintat o adresă către Poliţia Transporturi, prin care reprezentanţii instituţiei erau înştiinţaţi că Feraru este cercetat într-un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. Consiliul de Disciplină urmînd să se reunească abia în momentul în care cercetarea se va finaliza. Feraru figurează şi ca denunţător în dosarul în care cms. şef Ioan Bucur, fostul comandant al Poliţiei Transporturi Constanţa, a fost arestat şi ulterior trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. Cms. Feraru a formulat împotriva lui Bucur un denunţ în care declara că acesta i-a cerut suma de 1.000 de euro pentru a-i înlesni obţinerea unei sancţiuni mai blînde din partea Consiliului de Disciplină al Poliţiei Transporturi Constanţa. Bucur a fost reţinut pe data de 6 septembrie, în urma unui flagrant pus la cale de DGA sub directa îndrumare a procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Potrivit anchetatorilor, Feraru a intrat în biroul şefului său şi i-a dat acestuia suma de 1.000 de euro în bancnote a cîte o sută. Bucur a fost reţinut şi transportat sub escortă la Bucureşti, la sediul DNA. Cms. Adrian Feraru ocupă în continuare funcţia de şef al Biroului Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Port Constanţa.