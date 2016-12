Cms. şef Dorin Colidiuc, apărat în instanţă de medicul personal

• SUSPENDARE RESPINSĂ, ANULARE ÎN PRONUNŢARE • Procesul pe care cms. şef Dorin Colidiuc l-a intentat Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), contestând demiterea sa, în iunie, din funcţia de adjunct al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, a ajuns, ieri, la final. Dosarul s-a aflat pe rolul Curţii de Apel Constanţa, Secţia Contecios Administrativ şi Fiscal, iar sentinţa se va peste o săptămână. Amintim că Dorin Colidiuc a cerut instanţei suspendarea actului administrativ prin care a fost demis din postul deţinut şi apoi, anularea acestuia şi repunerea lui în funcţia de adjunct al IPJ Constanţa. Judecătorii au soluţionat întâi cererea de suspendare, care a fost respinsă atât de instanţa constănţeană, cât şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia fiind irevocabilă. Astfel că a rămas pe rol numai solicitarea de anulare a actului administrativ. Problemele cms. şef Colidiuc au ca sursă un raport de evaluare întocmit în toamna anului trecut de o comisie a IGPR. De asemenea, şi cms. şef Aurelian Zaheu, fostul şef al IPJ Constanţa, ar fi fost nemulţumit de comportamentul lui Colidiuc, pe numele căruia a întocmit, în luna februarie a acestui an, un referat. Motivul supărării lui Zaheu ar fi fost refuzul subordonatului său de a pleca la Mangalia pentru a coordona din teren echipa IPJ Constanţa care efectua cercetări în cazul unui jaf armat petrecut la o casă de pariuri.

• SUSŢINUT DE COLEGI • Judecătorul învestit să soluţioneze reclamaţia lui Colidiuc a audiat, ieri, trei martori. Primul interogat a fost Daniel Ioan Radu, medicul personal al lui Dorin Colidiuc, care a susţinut că, în seara în care s-a petrecut jaful la Mangalia, poliţistul avea o stare de sănătate precară. Medicul a afirmat că l-a consultat personal pe Colidiuc, după ce acesta l-a sunat. Al doilea martor audiat de judecător a fost Adrian Anghel Mihalcea, ofiţerul care a fost de serviciu în seara jafului de la Mangalia. „Îndată ce am fost anunţat de producerea evenimentului, l-am sunat pe cms. şef Colidiuc, care mi-a spus să iau legătura cu şeful Serviciului de Investigaţii Criminale pentru a trimite o echipă la Mangalia. L-am sunat pe inspectorul şef de atunci, Aurelian Zaheu, care mi-a zis să îl trimit pe Colidiuc la locul jafului. Am transmis dispoziţia şefului, însă Colidiuc mi-a comunicat ca este foarte bolnav şi că nu se poate deplasa, dar mi-a ordonat să iau legătura cu cms. şef Nicolae Pescaru, comandantul Poliţiei Mangalia, pentru ca acesta să coordoneze activitatea. Zaheu a fost iritat de faptul că Dorin Colidiuc nu poate merge la Mangalia, dar a fost de acord ca Pescaru să se ocupe de anchetă”, a declarat Adrian Anghel Mihalcea. El a adăugat că Dorin Colidiuc a ţinut mereu legătura telefonic cu cei de la locul jafului şi chiar l-a sunat pe el de trei ori pentru a-l întreba ce nouătăţi are. „Ştiu că Dorin Colidiuc m-a rugat pe mine să îi transmit lui Zaheu că este bolnav întrucât acesta nu îi răspundea la telefon”, a precizat Mihalcea. Din partea IPJ Constanţa, instanţa a audiat-o pe Adriana Coman, medicul care l-a consultat pe Dorin Colidiuc şi care a constatat că acesta era răcit, însă nu a avut nevoie de concediu medical. „I-am prescris un antibiotic şi am stabilit cu el ca, în cazul în care boala se agravează, vom lua în considerare un eventual repaus la domiciliu”, a mai spus medicul IPJ. Avocatul cms. şef Colidiuc a cerut admiterea cererii de suspendare a actului adminstrativ, aşa cum a fost formulată. „Cercetarea disciplinară a fost făcută formal, ofiţerii specialişti au nesocotit vădit respectarea legii şi nu au administrat toate probele. Sancţiunea aplicată apare prea gravă în raport cu abaterea disciplinară reţinută în cauză”, a pledat avocatul Cristiana Filişan. La rândul ei, jurista IPJ Constanţa, cms. şef Gabriela Tudoran, a spus că susţinerile lui Colidiuc nu sunt reale şi că ofiţerii însărcinaţi cu cercetarea lui disciplinară i-au respectat toate drepturile.