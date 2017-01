Cms. şef Dumitru Catană a ieşit la pensie

Cererea de pensionare a cms. şef Dumitru Catană, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), a fost aprobată de conducerea Poliţiei Române pe data de 8 iunie. “Cms. şef Dumitru Catană are la dispoziţie o perioadă de 22 de zile pentru predarea funcţiei. După pensionarea sa, interimar la comanda IPJ Constanţa rămâne cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul instituţiei. Urmează ca, pentru ocuparea funcţiei de inspector şef al IPJ Constanţa, să fie organizat un concurs”, a declarat ieri, pentru cotidianul „Telegraf”, chestorul Liviu Popa, şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Prezent la Constanţa pe data de 4 mai, chestorul Liviu Popa a afişat o atitudine critică faţă de prestaţia cms. şef Dumitru Catană la comanda IPJ Constanţa. “Sunt nemulţumit de domnul Catană şi de activitatea sa. Pe de altă parte, sunt mulţumit de munca altor poliţişti constănţeni”, spunea la acea dată şeful IGPR. Acesta se arăta la fel de dezamăgit de rezultatele obţinute de lucrătorii IPJ Constanţa: „Trebuie să recunosc faptul că nu sunt mulţumit de activitatea per ansamblu a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, mai ales pentru că potenţialul poliţiştilor constănţeni îi obligă la mai mult. Am discutat în cadrul acestei vizite despre anumite particularităţi ale judeţului Constanţa şi despre problemele pe care le au poliţiştii de aici, pentru că dacă treaba nu merge, e clar că există probleme. Trebuie să admit, însă, faptul că evoluţia IPJ Constanţa nu este una îmbucurătoare pentru mine. Căutăm soluţii pentru a eficientiza activitatea acestei structuri teritoriale”. Cms. şef Catană a fost numit la comanda IPJ Constanţa în luna august a anului trecut, după ce a câştigat examenul organizat de IGPR pentru ocuparea acestei funcţii. Înainte de a veni la Constanţa, Catană a fost şeful Oficiului pentru Protecţia Martorilor din cadrul IGPR.