Cms. şef George Popa, singurul candidat pentru şefia IPJ Constanţa

Înscrierile la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea funcţiei de inspector şef al Poliţiei Judeţene Constanţa s-au încheiat, ieri, la orele 16.00. Comandantul interimar al IPJ Constanţa, cms. şef George Dorel Popa, şi-a depus dosarul pentru examenul care, cel mai probabil, va fi organizat la mijlocul lunii august. „M-am hotărât să candidez pentru funcţia de inspector şef deoarece sunt mulţumit atât de modul în care a decurs perioada de acomodare, cât şi de munca pe care am depus-o în ultimele două luni la şefia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Cred că pot fi de folos în continuare aici şi de aceea am ales să concurez”, a declarat, ieri după-amiază, cms. şef George Dorel Popa. Surse din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor spun că nimeni altcineva nu şi-a depus dosarul pentru examenul din august. Cms. şef George Dorel Popa a fost numit ca interimar la comanda IPJ Constanţa în luna mai a acestui an, de chestorul Petre Tobă, şeful Poliţiei Române. „Am considerat că este nevoie de un suflu nou la IPJ Constanţa, având în vedere, pe de o parte, dinamica infracţionalităţii de aici şi, pe de altă parte, creşterea numărului de tâlhării. Cms. şef George Popa a mai lucrat în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Este un profesionist care a avut o activitate foarte bună în Polonia şi am considerat că ar fi nevoie de o altă viziune. Este un om cu experienţă şi cred că va face o treabă foarte bună”, declara atunci Tobă. Între anii 1994 şi 2001, cms. şef George Popa a fost ofiţer de poliţie rutieră şi de cercetare penală în cadrul IPJ Constanţa. În perioada 2001 - 2003, acesta a ocupat funcţia de şef al Poliţiei Murfatlar, după care, în anul 2004, a plecat în Polonia, unde a ocupat postul de consilier diplomatic pe probleme de Afaceri Interne, în cadrul Ambasadei României.