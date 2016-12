Cms. şef Victor Popescu, cercetat pentru ameninţare

Fost şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa (IPJ), cms. şef Victor Popescu a fost implicat, joi, într-un incident petrecut în staţiunea Vama Veche. Oamenii legii spun că au fost alertaţi joi, în jurul orelor 11.25, de angajatul unei firme de distribuţie, care a apelat linia unică 112 şi a anunţat că ar fi fost ameninţat cu pistolul, în faţa hotelului „Victory”, din localitatea Vama Veche. Lucrătorii Secţiei 3 de Poliţie Rurală Mangalia au ajuns în scurt timp în zonă şi au calmat spiritele, deschizând apoi o anchetă pentru a lămuri împrejurările exacte în care s-a produs scandalul. Potrivit anchetatorilor, totul a început după ce o autoutilitară care livra bere a lovit maşina cms. şef Victor Popescu, parcată în zona hotelului „Victory”. Potrivit oamenilor legii, cms. şef Popescu s-ar fi luat la ceartă cu cei doi ocupanţi ai dubei şi i-ar fi ameninţat că îi împuşcă, după care ar fi scos din portbagajul maşinii sale un pistol pe care l-ar fi pus apoi în buzunarul pantalonilor, fără a-l îndrepta spre aceştia. Până vineri după-amiază, spun surse judiciare, niciunul dintre cei doi bărbaţi nu a depus o plângere penală împotriva cms. şef Victor Popescu. Cu toate acestea, poliţiştii spun că au obligaţia de a cerceta cazul ca urmare a solicitării primite la numărul de urgenţă 112.

NEAGĂ ACUZAŢIILE Fostul inspector şef al IPJ Constanţa susţine că acuzaţiile care îi sunt aduse sunt false. „Nu este adevărat că i-am ameninţat pe cei doi. Şoferul acelei dube a făcut o manevră greşită şi mi-a lovit maşina. Nu am făcut nimic altceva decât să deschid portbagajul autoturismului pentru a scoate de acolo borseta în care aveam telefonul mobil. Şi asta pentru că am vrut să anunţ tamponarea la Poliţia Rutieră. Întreaga tevatură a fost provocată de un manipulant care a început să ţipe că am un pistol în mână, ceea ce este o minciună”, a declarat cms. şef Victor Popescu. „În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, care urmează să fie înaintat procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, insp. princ. Carmen Şerbănescu. În prezent, cms. şef Victor Popescu îşi desfăşoară activitatea în cadrul Poliţiei Capitalei. El s-a aflat la comanda IPJ Constanţa în perioada 2005-2006.