Cms. şef Zaheu, demis de la şefia IPJ Constanţa ?!

ABATERI. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) ar putea fi decapitat din nou. Surse neoficiale spun că şeful instituţiei, cms. şef Aurelian Zaheu, va fi schimbat din funcţia pe care o ocupă de aproape doi ani, în urma unui control efectuat în vara anului trecut de o echipă a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Decizia ar fi fost luată de membrii Consiliului de Disciplină al IGPR, care au analizat concluziile evaluării din 2009. Ca urmare a abaterilor constatate, spun surse neoficiale, s-a hotărât demiterea cms. şef Zaheu de la conducerea IPJ Constanţa şi retrogradarea lui pe o funcţie operativă. Zaheu a fost chemat luni, la Bucureşti, unde membrii comisiei i-au prezentat concluziile la care au ajuns şi au discutat cu el despre problemele descoperite la Constanţa. Şeful IPJ Constanţa a fost plecat în Capitală timp de două zile, abia aseară acesta revenind în Constanţa. Reprezentanţii IGPR nu au confirmat hotărârea luată de membrii Consiliului de Disciplină. “Într-adevăr, această comisie s-a reunit pentru a analiza activitatea cms. şef Aurelian Zaheu la conducerea IPJ Constanţa, însă, până în acest moment, concluziile nu au fost comunicate”, a declarat, ieri după-amiază, sinsp. Alina Ienciu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

MANDAT DE DOI ANI. Cms. şef Aurelian Zaheu a fost numit inspector şef al IPJ Constanţa în luna martie a anului 2008, o dată cu plecarea chestorului Mircea Bârgoz de la conducerea instituţiei. Zaheu declara la acea dată că nu a venit la Constanţa pentru a primi gradul de chestor sau pentru a ieşi la pensie: „Am venit să fac treabă aici, să muncim”, spunea atunci Zaheu, care promitea că va anihila grupările de crimă organizată de la malul mării, deşi recunoştea că “judeţul Constanţa este unul cu probleme”. Se pare că, în opinia ofiţerilor IGPR care i-au pus sub lupă prestaţia în funcţia de şef al Poliţiei constănţene, fostul comandant al Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, nu a reuşit să se ţină de cuvânt. Promisiunile lui Zaheu veneau pe fondul eşecului înregistrat de predecesorii săi, cms şef Victor Popescu şi chestorul Mircea Bârgoz, care au fost învinşi în lupta cu infracţionalitatea din Constanţa. Primul a fost demis din funcţie, iar celălalt transferat, după mai puţin de un an, la comanda IPJ Vâlcea. Am încercat, ieri, să-l contactăm telefonic pe cms. şef Aurelian Zaheu, pentru un punct de vedere referitor la acest subiect, însă comisarul şef nu a fost de găsit. Decizia nu este definitivă până când nu va fi semnată de un secretar de stat din cadrul ministerului. Cms. şef Aurelian Zaheu are dreptul de a contesta măsura în termen de trei zile de la data la care va deveni oficială. Despre “urmaşul” cms. şef Aurelian Zaheu la comanda IPJ Constanţa nu se ştiu foarte multe lucruri, surse neoficiale vehiculând mai multe nume.