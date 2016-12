Cms. șef Despescu a câștigat concursul pentru șefia IPJ Constanța

Cms. șef Dumitru Bogdan Despescu a susținut ieri, la București, examenul pentru șefia Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, în urma căruia a fost declarat „admis”. „Niciun examen nu este ușor și fără emoții. Obiectivele pe care le am nu sunt diferite de cele ale Poliției Române. În prezent, prioritatea este sezonul estival. Polițiștii trebuie să acționeze pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, astfel încât turiștii și constănțenii să se simtă în siguranță și să aibă parte de un concediu plăcut“, a declarat cms. șef Despescu. Funcţia de inspector-şef al IPJ Constanţa a rămas vacantă în luna decembrie 2012, atunci când cms. şef Valentin Burlacu a fost detaşat la Direcţia Naţională Anticorupţie - Structura Centrală. După plecarea sa, la comanda IPJ Constanţa a fost desemnat cms. şef Adrian Rapotan, prim-adjunct al instituţiei. Interimatul asigurat de cms. şef Rapotan s-a încheiat în aprilie 2013, după ce cms. şef Constantin Dancu a fost împuternicit la şefia instituției, acesta ocupând funcţia timp de un an. Din luna aprilie a acestui an, la comandă a fost numit cms. şef Dumitru Bogdan Despescu.