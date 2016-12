CN ACN, în grafic şi peste...

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA anunţă că în data de 17.12.2016 a fost realizat programul estimat pentru anul 2016 de 31.700.000 tone capacitate. „Până la sfârşitul acestui an estimăm că vom atinge traficul istoric înregistrat pe canal de 32.700.000 tone capacitate”, potrivit reprezentanţilor CN ACN. Până la această dată a fost înregistrat un trafic de 31.951.357 tone capacitate, respectiv 104% din nivelul prognozat pentru acest an. În acest context, până în prezent, pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, s-au efectuat 11.041 de ecluzări şi au tranzitat 22.779 de unităţi navale, încărcate cu 14.131.563 tone de marfă. Cele mai transportate mărfuri pe canalele navigabile în acest an au fost: produse agricole, silvicultură, din pescuit - în procent de 50%; minereuri metalifere, produse de minerit şi exploatare de carieră - în procent de 27% şi cărbune, lignit, ţiţei, gaze naturale - în procent de 4%. Menţionăm că traficul extern a reprezentat în acest an 48% din totalul traficului. Printre destinaţiile mărfurilor transportate pe canalele navigabile se regăsesc: România - 52%, Serbia - 23%, Ungaria - 13% şi Bulgaria - 10%.