CN de atletism, ultima verificare înainte de JO

Crema atletismului românesc îşi dă întîlnire în acest sfîrşit de săptămînă pentru un ultim test înainte de a urca în avionul spre Beijing. Sîmbătă şi duminică, pe Stadionul “Dinamo”, se vor desfăşura Campionatele Naţionale pentru atletism, care va reprezenta totodată şi ultima şansă de a obţine viza pentru Beijing pentru atleţii care nu au realizat baremul de calificare pînă acum. Alături de cele trei sportive care vor reprezenta CS Farul la cea mai mare competiţie mondială, Nicoleta Grasu (aruncarea discului), Anca Heltne (aruncarea greutăţii) şi Adelina Gavrilă (triplusalt), la naţionale vor mai concura şi alţi zece atleţi constănţeni: Cristina Bujin (lungime şi triplusalt), Cristina Toma (triplusalt), Andreea Ogrăzeanu (100 m), Alina Popescu (triplusalt), Bogdan Ţucă (400 m şi 400 m garduri), Adrian Dăianu (triplusalt), Adrian Vasile (lungime), Cătălin Minea (400 m), Răzvan Cantaragiu (400 m garduri) şi Leonard Gherghiceanu (100 m). „Pentru cea mai mare parte a sportivilor care merg la Beijing va fi ultimul concurs. Este o verificare importantă, dar nu cred că vor fi după această competiţie şi alte noutăţi pentru lotul României la Beijing”, a declarat directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, care consideră că cele mai mari şanse la o medalie olimpică le are Nicoleta Grasu. „Eu am mare încredere în sportivii noştri şi spun că Nicoleta Grasu are şanse să intre în finală, şi cînd zic acest lucru mă gîndesc la primii şase. Acum depinde şi de moment şi de cum se acomodează acolo. Dar ea are experienţă pentru că a fost şi la Atena şi nu cred că va mai rata medalia de această dată”, a spus Floroiu.

Şase atleţi constănţeni la CM de juniori

Unii dintre participanţii la naţionalele de la Bucureşti vor lua avionul, duminică, spre Bydgoszcz (Polonia), acolo unde, în perioada 8-13 iulie, vor avea loc Campionatele Mondiale de atletism pentru juniori. Din delegaţia României fac parte şi şase sportivi constănţeni. În concursul masculin vor lua startul Florinel Drăghici (Dinamo - CS Farul) şi Paraschiv Eftimie (CS Farul, antrenor Fănel Ionescu), ambii urmînd să concureze la 110 m garduri. În competiţia feminină vor fi prezente patru sportive constănţene, una dintre ele concurînd pe două fronturi. Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria - CS Farul), pregătită de Cristina Manea, va lua startul la 100 m şi 200 m. La triplusalt va fi prezentă în concurs Cristina Toma, iar celelalte două atlete prezente în Polonia vor fi Ana Maria Greceanu şi Adriana Turnea, junioarele pregătite de Stana Mihăilescu urmînd să se alinieze la startul probei de 10 km marş.