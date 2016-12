CNADNR ar putea inaugura 95 de km de autostradă în acest an

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) vrea să inaugureze în acest an 95 de kilometri de autostradă şi are un buget de 4,23 miliarde lei, apropiat de cel din 2015.

Din bugetul total, 1,73 miliarde lei sunt pentru construcția de autostrăzi, 948,8 milioane lei sunt pentru reabilitarea drumurilor naționale, iar 740,5 milioane lei sunt pentru variantele de ocolire. Pentru reabilitările de poduri și pasaje pentru drumuri naționale, CNADNR alocă 145,1 milioane lei, potrivit datelor companiei.

Astfel, în acest an ar puteaa fi inaugurate loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda (12,4 km și respectiv 16,3 km), lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva (21,14 km) și o parte din loturile 2 și 4 ale acestui tronson (în lungime de 15 km și respectiv 22,13 km). Un al tronson care poate fi deschis în acest an, dacă problemele de mediu vor fi rezolvate, este Gilău-Nădășelu, în lungime de 8,7 km.