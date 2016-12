CNADNR: În acest an vor fi finalizaţi 80 - 90 kilometri de autostradă

Reţeaua de autostrăzi din România, care numără 700 de kilometri în prezent, va fi extinsă cu 80 - 90 kilometri de autostradă în acest an, a declarat directorul general al CNADNR, Narcis Neaga. "Săptămâna trecută am fost pe şantiere şi vă pot spune, cu certitudinea săptămânii trecute şi văzând la faţa locului situaţia reală, că Nădlac - Arad va fi în totalitate gata în 2015, Timişoara - Lugoj lotul al doilea în totalitate gata în 2015, deşi contractual trebuie să se termine în 2016. Surpriza a venit de la un constructor de pe Lugoj - Deva lotul 2, care va finaliza în acest an 17 kilometri", a spus şeful CNADNR. În aceste condiţii, în acest an vor fi deschişi circulaţiei aproximativ 80-90 de kilometri de autostradă, a adăugat şeful CNADNR. Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, estima la jumătatea lunii ianuarie că România va finaliza 250 de kilometri de autostradă în perioada 2015 - 2016. CNADNR a inaugurat 50 de kilometri de autostradă anul trecut (22 de kilometri între Orăştie şi Sibiu, respectiv 28 de kilometri între Nădlac şi Arad), mai puţin de jumătate faţă de nivelul din 2013. În forma actuală, Master Planul de Transport prevede construcţia a 1.300 kilometri de autostradă, în valoare 13,7 miliarde euro, până în anul 2030. În plus, pentru sectorul rutier documentul strategic include realizarea a 1.825 kilometri de drumuri expres (9,9 miliarde euro), 2.874 kilometri de drumuri TransRegio (1,69 miliarde euro) şi 343 kilometri de drumuri TransEuro (190 milioane euro).