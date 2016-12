CNAS asigură că bolnavii vor avea medicamente!?

Listele cu medicamente gratuite vor fi modificate, astfel că ele vor conţine produsele generice, iar dacă nu există aşa ceva va fi acordat produsul original, mai scump, a declarat, ieri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, precizând că aceste schimbări vor reduce cu 20% costurile, dar vor creşte accesul la terapie. „Aş vrea să fac o precizare. Pe toate listele de gratuităţi C1-boli cronice (leucemie, hepatite, epilepsie, Alzheimer, anemia în cancer), C2-programele naţionale (cancer, SIDA, TBC) şi C3 (tratamente pentru copii) vor fi medicamente generice, adică cele ieşite de sub patent, dar care sunt la fel de eficiente. Ţări precum Franţa sau Anglia folosesc în special medicamente generice. Dacă un medicament nu are generic, atunci vom acorda gratuit molecula originală. Nu vom lăsa oamenii fără medicamente”, a declarat, ieri, preşedintele CNAS. Oficialul a mai spus că structura de tratament de pe toate listele nu se schimbă. În plus, schimbarea listelor de gratuităţi va reduce costurile CNAS cu 20%, dar va creşte tot cu atât accesul la tratament al celor care sunt pe listele de aşteptare. “Mii de bolnavi aşteaptă să intre în tratament. Schimbând listele de gratuităţi, numărul celor care vor putea accede la terapie va creşte”, a mai spus Duţă. CNAS a prezentat, sâmbătă, pe site-ul instituţiei, Simularea privind noua metodă de calcul a preţului de referinţă pe sublista C, noile preţuri ale medicamentelor gratuite cuprinse pe listele C1, C2 şi C3.

• CONTRADICŢII • Pe de altă parte, Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC) din România acuză CNAS că a modificat, recent, unele preţuri la medicamente acordate gratuit prin programele naţionale şi cere ca măsura să nu fie aplicată, întrucât nu a fost dezbătută cu reprezentanţii pacienţilor. Reprezentanţii COPAC s-au mai plâns că cei de la CNAS nu au au organizat nicio dezbatere sau conferinţă de presă în care să prezinte măsurile pe care le va lua, când vor intra acestea în vigoare, cu ce costuri pentru sănătatea şi viaţa pacienţilor. “CNAS nu este în stare să ofere măcar pe site câteva informaţii normale, care să arate minimul de profesionalism din partea acestei instituţii, în condiţiile în care costurile care apar în aceste liste arată clar că vor exista pacienţi condamnaţi pentru că nu îşi vor permite tratamentul necesar. CNAS îşi permite să modifice şi Lista C2, deşi acest lucru nu a fost anunţat niciodată, nu este cuprins în Ordinul 615, introducând coplata pe programele naţionale de sănătate. CNAS încalcă legile acestei ţări, care obligă la transparenţă în momentul în care se iau decizii care afectează viaţa a milioane de pacienţi. De asemenea încalcă legi organice care asigură gratuitatea şi continuitatea tratamentului pentru unele patologii”, spuneau, zilele trecute, reprezentanţii COPAC. Ei au solicitat CNAS, Ministerului Sănătăţii şi tuturor celor responsabili să stopeze acest demers, să nu pună în practică aceste măsuri care îi vor condamna la moarte pe mulţi dintre noi. Altfel, nu vom avea ce face decât să venim şi să murim în faţa lor, poate aşa vor realiza ce efecte au avut măsurile lor”, a declarat preşedintele COPAC, Cezar Irimia.